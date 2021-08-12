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В СБУ подтвердили, что Кирворову запретили въезд в Украину и объяснили почему

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
12 августа, 11:17
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После многочисленных высказываний о том, "чей Крым", а также его незаконного посещения, артисту запретили въезжать в страну, а в Службе безопасности прокомментировали происшедшее
Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину
Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину / Фото: instagram.com/fkirkorov

Исполнитель хита "Цвет настроения синий" Филипп Киркоров теперь не сможет спеть эту и другие песни в Украине как минимум ближайшие три года. Теперь эту информацию официально подтвердили и прокомментировали в СБУ.

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Как сообщила спецслужба изданию "Детектор медіа", это решение было принято еще 7 июня 2021 года.

В интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч. 1 и ч. 3 ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", 7.06.2021 Службой безопасности Украины было принято решение о запрете въезда, – сообщили в СБУ.

Предыстория

23 июня российский певец Филипп Киркоров пополнил "черный список" артистов, которым запрещен въезд в Украину. Однако запрет продлился всего три дня – вскоре Минкульт убрал Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Поскольку в "черном списке" на сайте Минкульта имени Филиппа Киркорова нет, то в Украине разрешено транслировать его песни, концерты и фильмы с его участием.

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Тем не менее сам артист приехать в Украину до 2024 года не сможет.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

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