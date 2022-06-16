Владимир Остапчук объяснил, почему ему мстит бывшая жена

Владимир Остапчук назвал причину мести его экс-супруги / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/olenavoychenko

Дети известного телеведущего, Эван и Эмилия, сейчас находятся в Канаде вместе с их мамой Еленой Войченко. За все это время Остапчук смог увидеть детей лишь единожды, когда они пересекали западную границу Украины. Уже больше трех месяцев он никак не общался с сыном и дочерью – экс-супруга не дает ему даже поговорить с ними по телефону.

В интервью "Слава+" телеведущий заявил, никак не препятствовал тому, чтобы Елена и дети уехали за границу и даже сам дал им "энное количество тысяч долларов". Однако у него все же есть опасения, что даже после окончания военных действий он может не увидеть Эвана и Эмилию в Украине.

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Я уже общался с юристами, потому что за месяц до полномасштабной войны я выиграл суд о том, что у меня есть два дня в неделю, когда я могу проводить время с детьми – среда и воскресенье. Сейчас есть процедура, как можно их принудительно вернуть в Украину, но какой глупый отец так сделает, когда ракеты летают? – поделился Остапчук.

Пока телеведущий планирует дождаться окончания войны, а уже после разбираться с бывшей супругой. Как объяснил Остапчук, по закону он имеет право вернуть детей домой или же видеться с ними в Канаде, ведь решение украинского суда и там имеет силу.

При этом ведущий считает, что причина злости и мести Елены кроется в том, что ей не удается наладить свою личную жизнь и забыть обиду.

Думаю, что это, во-первых, неустроенная ее личная жизнь. Я знаю истории, когда у женщины налаживается личная жизнь, она начинает жить своей жизнью, а сейчас она живет, чтобы отомстить бывшему мужу. И обида, конечно, обида, – сказал Остапчук.

По словам телеведущего, он уже миллион раз просил прощения у Елены за то, что произошло между ними, но она не готова простить.

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Я думаю, что это когда-то сработает. Это сложный случай, потому что мне "повезло". Есть же женщины адекватные, которые хотя бы на время войны отодвигают все эти обиды... Мне странно, почему она обижена, ведь сначала в интервью она рассказывала, что она сама меня бросила и сказала собирать чемоданы. Пять месяцев все было нормально, потом мы не договорились про деньги, и пошла месть, – рассказал Остапчук.

Напомним, Владимир Остапчук вместе с телеканалом "Украина" запустил стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube.