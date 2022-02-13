Владимир Остапчук жестко высмеял скандал с результатами Нацотбора: смотрите пародию

Нацотбор на "Евровидение" закончился скандалом - смотрите пародию Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/suspilne.eurovision/

Телеведущий опубликовал забавное видео в своем Instagram-аккаунте. На ролике Остапчук пародирует Тимура Мирошниченко, который вел Нацотбора на "Евровидение-2022" вместе с Машей Ефросининой.

Коротко о скандале

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Во время оглашения результатов зрительского голосования произошла заминка – Тимур Мирошниченко сначала назвал одни баллы, позже попросил прощения, заявив, что ошибся и озвучил совсем другие баллы участников. При этом турнирная таблица, которая обычно выведена на экраны на главной сцене, исчезла и не появилась. Ведущим и членам жюри пришлось считать итоговые баллы участников на листочке.

Победу одержала Alina Pash, но группа KALUSH, которая заняла второе место, обвинила организаторов отбора в фальсификации баллов. После ситуации с баллами и турнирной таблицей у KALUSH возникли сомнения насчет объективности результатов.

Над этой ситуацией и посмеялся Владимир Остапчук.

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В комментариях все оценили юмор ведущего. Подписчики также оставили сотни комментариев о несправедливости Нацотбора и его организаторов.

Отметим, что группа KALUSH собирается подавать в суд на Суспільне и требует пересмотреть результаты голосования. Солист KALUSH заявил, что не будет бороться за право представлять Украину на "Евровидении", если окажется, что результаты голосования не были сфальсифицированы и отбор прошел честно.