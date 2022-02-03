Волочкова после расставания с очередным любовником вспомнила о дочери, но нарвалась на критику

Анастасия Волочкова опубликовала фото с дочкой / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова уже выпускала один альбом, который многие не оценили. Но балерине не привыкать к критике. На этот раз Волочкова решила перепеть детские песни.

Вышел мой музыкальный альбом детских песен "Дорогою добра". В него вошли песни, записанные мною, моей доченькой Ариадной и детским музыкальным театром "Домисолька", – написала балерина в Instagram

/ Фото: instagram.com/volochkova_art

Реклама

Публикацию она сопроводила совместным архивным снимком с дочерью. Многие подписчики раскритиковали балерину. Кто-то удивился старому снимку, кто-то напомнил, что дочери стыдно за поведение матери и она удалила страничку в соцсетях и переехала жить к отцу.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Стоит отметить, Анастасия Волочкова тему отношений с дочерью не любит обсуждать.

Где сейчас дочь Анастасии Волочковой

Единственная дочь балерины Анастасии Волочковой родилась в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным. До 13 лет Ариадна жила с мамой, а потом переехала к отцу и его новой жене. Как объясняла Анастасия Волочкова, дочери удобнее от отца добираться до школы и на кружки.

Реклама

Анастасия Волочкова с бывшим мужем и дочкой / Фото: Instagram

По слухам, у балерины натянутые отношения с 16-летней Ариадной и дочь не в восторге от постоянных выходок мамы.

У себя в Instagram Волочкова почти не публикует фото с единственной дочкой. Ариадна какое-то время вела соцсети, но потом удалила свой аккаунт.

Реклама

Дочь Волочковой занимается спортом и увлекается творчеством. В частности, Ариадна пишет стихи. В июле 2021 года девушка рассказывала, что хочет выпустить свой сборник стихов.

Дочь Анастасии Волочковой с мачехой / Фото: Instagram

Ранее мы вспоминали громкие скандалы, в которые попадала известная балерина.