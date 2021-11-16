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От шпагата до куплета: как Волочкова попадает в скандалы и развивает карьеру певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
16 ноября, 17:00
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Балерина является одна из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. При этом говорят не о достижениях Волочковой в балете
Скандалы с участием Анастасии Волочковой
Скандалы с участием Анастасии Волочковой / Фото: instagram.com/volochkova_art

Кто знает толк в хайпе – так это Анастасия Волочкова. Артистка умеет спровоцировать вокруг себя разные скандалы. Кажется, что с годами люди должны привыкнуть не только к шпагатам балерины, но и ее выходкам. Но нет, Волочкова умеет удивлять. Мы решили вспомнить скандалы, в которые попадала балерина.

Провокационные фото

Судя по Instagram Анастасии Волочковой, кроме шпагатов она любит устраивать откровенные фотосессии. Конечно же, это вызывает разную реакцию у подписчиков. Но балерина никогда не обращает внимания на разговоры в Сети, а лишь продолжает публиковать новые снимки.

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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова часто устраивает откровенные фотосессии на отдыхе
Анастасия Волочкова часто устраивает откровенные фотосессии на отдыхе / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова регулярно публикует откровенные фото в Instagram
Анастасия Волочкова регулярно публикует откровенные фото в Instagram / Фото: instagram.com/volochkova_art

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Скандал с соседями

Из-за чего могут ссориться соседи? Парковка, ремонт, громкая музыка. А вот Анастасия Волочкова этим летом выясняла отношения с соседями из-за того, что они в слили в Сеть фото, на которых балерина справляла нужду на своем участке.

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Волочкова заявила, что таким образом соседи мстят из-за ее позиции вокруг конфликта с управляющей компанией элитного поселка.

Алкоголизм

Анастасия Волочкова не скрывает, она любит выпить. В Сети можно найти много видео, на которых балерина едва держится на ногах и невнятно разговаривает.

Балерина отмечает, никого не должно волновать количество просекко в ее бокале.

Я-то смеюсь над этим, потому что мне хорошо. И все люди, которые встречают меня в жизни, восхищаются, насколько я простой человек в общении, душа компании и могу посмеяться над собой, у меня чувство самоиронии развито. Люди добрые, займитесь своей жизнью, а не выслеживайте, чем там занимается Волочкова. Сколько хочу — столько пью, – комментировала балерина в беседе с Life слухи о своих проблемах с алкоголем.

Решила петь

Почему балерина не может записывать песни, если в наше время тиктокеры, блогеры и телеведущие поют? Вот так подумала Анастасия Волочкова и выпустила свой альбом. В репертуаре балерины есть песня, написанная Игорем Николаевым. К слову, Волочкова даже выступала на легендарных "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой.

А еще балерина исполнила песню на стихи Марины Цветаевой "Мне нравится, что вы больны не мной".

Благословение на исполнение этого произведения мне дала первая исполнительница этой песни Алла Пугачева, – признавалась Волочкова.

Может Алла Пугачева и Игорь Николаев и поддерживают Анастасию Волочкову, но в Сети вокальные данные балерины критикуют.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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