Абьюз, "пошловатость" Анны Тринчер и почему не хочет детей: блогер Волошин дал интервью

Александр Волошин дал откровенное интервью / Фото: instagram.com/annatrincher_official, instagram.com/voloshyn_xx

Известный своими скандальными выходками и эпатажными флешмобами блогер Александр Волошин дал интервью Славе Демину для YouTube канала "Слава +". Делимся самыми громкими заявлениями блогера:

Почему родные Ани Тринчер против него

Напомним, Волошин и Аня Тринчер – помолвлены. Но оказывается, родные певицы не одобряют этот союз. В частности – мама Ани.

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Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Потому что получилась непонятка. Вышло так, что мама Ани была в Испании, я узнал об этом за неделю до предложения, не подумал сказать об этом, хотя надо было объективно сказать. А моя мама в этот момент была в Киеве, я устраивал челлендж небольшой. И получилось так, что мама была в Киеве, Жанна думает, что она в Киеве, так как я ее позвал. Бабушке не сказал я лично, а передали через помощников и подумали, что я их обесценил, что я на них забил, а свою семью привез. Поступил некрасиво. А по факту так не было, так совпало, что мама была в Киеве. А о том, что я не написал, я извинился, позвал Жанну на встречу. Рассказал, что помощники всех приглашали на предложение, я вообще никого не приглашал. Я настолько переживал, что я максимально отстранился от всего.

Реакция на то, что в Сети многие считают Волошина абьюзером

Абьюзер – это эмоциональные качели. Когда ты к человеку относишься с теплотой, ты его любишь, максимально все для него, а потом отстраняешься, забиваешь. Это абьюзер. Я этим не страдаю и не страдал никогда. Это когда ты поднимаешь руку, повышаешь тон. Единственное из всего этого у меня бывает такое (не только у меня, и у Ани), что мы повышаем друг на друга тон. Но мы уже это контролируем в формате таком: как только кто-то повысил тон – пройдет 5 минут и он должен первый извиниться за это. Неважно, прав он в ситуации или нет. Есть некоторые истории, возможно, по которым люди сделали вывод. Но они не выкупают, что это все рофл (шутка) – там, где я кричу на Аню. Она на камеру никогда не будет кричать, но когда это заканчивается, она такая: "Бл*ь, как ты со мной разговариваешь". Я могу не заметить, что где-то говорю громко или крикну, но это все в шутку.

Также блогер прокомментировал обвинения в свою сторону, что после начала их с Тринчер отношений, Аня стала более жесткой, решилась на пластику и в целом стала "пошловато" выглядеть.

Анну Тринчер теперь называют пошловатой / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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Грудь, губы, пошловатость – это решение только Ани. Грудь она должна была сделать еще до меня в прошлом году, но не решилась. Губы, по-моему, она сделала, когда мы только-только начали встречаться. Пошловатость – это ее новый образ, это решают они с командой, а не я. На самом деле, это эротичность в любом случае. Это образ, это круто. Ей надо цеплять новую аудиторию, ей надо удерживать аудиторию. Я ее поддерживаю во всем, что бы они ни сделала. Просто у нас такая движуха, что ни я, ни Аня не может меня ни заставить, ни я ее не могу заставить. И наоборот – запретить. У нас такого нету. Можем посоветовать, сказать свою точку зрения, но не заставить или запретить. Такого не может быть в целом. Поэтому все ее изменения связаны только с изменениями ее внутри и с ее движением по карьерной лестниц дальше. Все.

Почему они с Тринчер не хотят ребенка

Ведущий спросил, когда девушке в отношениях лучше рожать.

Не знаю, это личное дело каждого. Если хочешь, надо рожать, если не хочешь – не надо. Мы не хотим пока. Я рожать не хочу точно.

На вопрос, не чайлдфри ли они, Саша ответил так:

Блогер рассказал, почему они с Аней не спешат с детьми / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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Аня говорит, что она – да. Я не могу так сказать, потому что понимаю: сейчас скажу, а потом буду брать свои слова обратно. Ранее я говорил, что не хочу девушку до 30, но случилось так, что появилась Аня в моей жизни и мне захотелось. Может быть такой период, когда захочется ребенка: уже есть все, что надо, или понимаем, что близко к тому, что надо, – захотим ребенка.

Незапланированной беременности Волошин сказал, не допустит.

Больше откровений блогера смотрите далее в видео.

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