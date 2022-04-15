Впервые за время войны: концерт Океан Ельзи пройдет в Киеве

Океан Ельзи даст концерт в Киеве / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук за врем войны посетил десятки городов Украины для того, чтобы поддержать дух украинского народа и армии. На днях песни музыканта зазвучали под самый неожиданный аккомпанемент – звуки канонады. Несмотря ни на что, рок-группа вернется с выступлением в столицу.

В день Пасхи, 24 апреля, на станции метро "Золотые ворота", которая на время боевых действий стала приютом для многих украинцев, пройдет благотворительный концерт "І все буде добре". Об этом сообщил музыкант в Instagram.

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Во время концерта прозвучат особые песни Святослава Вакарчука.

Это будет первое выступление коллектива за время войны в Украине. Его трансляция продет по всем украинским телеканалам в рамках "Единого телемарафона".

Также, как стало известно, во время концерта пройдет сбор средств на помощь украинским детям, которые пострадали во время боевых действий. С помощью смс-сообщений все желающие могут отправить необходимую сумму в благотворительный фонд "Твоя опора".

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Напомним, на днях Святослав Вакарчук решил записать на русском видеообращение к россиянам, которые считают себя "ни в чем не виноватыми".

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