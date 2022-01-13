Врачи обеспокоены состояниям здоровья Леонида Куравлева: "Поведение и реакции неадекватные"

Новые подробности о состоянии здоровья Леонида Куравлева / Фото: Instagram

Леонида Куравлева в в канун Рождества доставили в Коммунарку в тяжелом состоянии. У актера диагностировали пневмонию. Позже советскому артистку потребовалась экстренная операция на желудке.

Кроме этого, по информация СМИ, у Куравлева началось поражение головного мозга, спровоцировавшее проблемы с речью и памятью. Как пишет StarHit, врачи обеспокоены состоянием здоровья звездного пациента и пока никаких прогнозов не делают.

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Да, он в сознании, да он моргает, дышит и так далее, но особо ничего не понимает, как говорят, в состоянии овоща, поведение и реакции неадекватные, – говорит источник.

Новые подробности о состоянии Леонида Куравлева / Фото: Скриншот из видео

Актер находится в реанимации и питается через зонд. К нему не пускают родных.

Возможно, Куравлева переведут на ИВЛ, чтобы органы отдохнули от нагрузки. Но в его возрасте и при таком общем состоянии здоровья снимать потом с аппаратов уже тяжелее

Стоит отметить, родственники Куравлева пока никаких официальных комментариев о состояния здоровья актера не давали.

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Ранее мы рассказывали, почему Леонид Куравлев оказался в доме престарелых.