Враг обстрелял многоэтажку, где живет телеведущая Лидия Таран. Что с квартирой звезды?

Лидия Таран поделилась жуткими подробностями / Фото: Telegram Кличко, instagram.com/lidiyataran

В воскресенье враг снова совершил атаку на Киев – было выпущено минимум 14 российских ракет. Одна из них попала в многоэтажку на Лукьяновке. Есть погибший и раненые, в том числе семилетняя девочка. Также телеведущая Леся Никитюк рассказала шокирующую новость – одна ракета прилетела в район, где она проживает.

Лидия Таран поделилась, что в результате ракетных обстрелов была повреждена и ее квартира. Об этом телеведущая написала в комментариях под постом своей коллеги Евгении Цветанской в Facebook.

Реклама

Нелюди. Не трогайте мой дом. И мою страну! – написала Евгения.

Лидия Таран прокомментировала, что в ее дом в Киеве попала ракета. К счастью, на тот момент телеведущей и ее дочери в квартире не было.

Все выбито, но кажется, не горит. Главное, что там не было меня и малышки. Меня усиленно из эфира прям призывают вернуться, потому что в Киеве уже безопасно. Я себе представила, что дала слабину и приехала, чтобы не чувствовать себя предательницей, – написала телеведущая.

Скриншот Facebook

Пользователи Сети выразили поддержку Таран и отметили, что не надо упрекать себя в предательстве.

Скриншот Facebook

Отметим, что 44-летняя телезвезда вместе с дочкой Василиной находится во Франции. В мае Таран уже рассказывала, что в ее дом попала российская ракета, в результате чего погибла журналистка Вера Гирич. Ведущая признавалась, что ей страшно возвращаться домой.

Реклама

У Лидии Таран есть дочь от ведущего Андрея Доманского / Фото: instagram.com/lidiyataran

Безопасность – самое главное. Пока люди не почувствуют, что безопасно, возвращаться не стоит. В моем доме убило человека ракетой. Мне небезопасно в моем доме. Я пока не вижу своего ребенка и себя в нем. Это главный аргумент, почему пока мы не собираемся возвращаться домой, – объясняла тогда Лидия Таран в эфире национального телемарафона.

Утренний ракетный удар по Киеву

Около 6:30 утра 26 июня враг обстрелял Киев, российская ракета попала в многоэтажку на Лукьяновке. В результате обстрела возник пожар в 9-этажном жилом доме.

По словам спасателей, семилетнюю девочку достали из-под завалов и с помощью медицинских ношей транспортировали и передали медицинским работникам "Охматдета". Ее 38-летнюю маму спасатели вытащили из-под развалин дома.

Реклама

Пострадавшую девочку зовут Евгения. Ее мама Екатерина – гражданка РФ, но уже 10 лет живет в Украине, где вышла замуж и родила ребенка. По словам одного из источников, паспорт Екатерины обнаружили на улице, иссеченный осколками. Отец семьи – 37-летний Алексей – погиб.

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, в результате обстрела дома в Шевченковском районе столицы ранены пять человек.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.