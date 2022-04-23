Врет и не краснеет: косметический бренд уличил Эмбер Херд во лжи (видео)

Косметический бренд был замешан в иске Джонни Деппа против его бывшей жены Эмбер Херд / Фото: Коллаж: Сегодня
Компания Milani Cosmetics обнаружила нестыковку в показаниях актрисы против ее бывшего – Джонни Деппа – озвученных на днях в суде.
Адвокат Эмбер Херд утверждала, что актриса носила с собой палетку Milani Conceal + Perfect All-in-One Correcting Kit во время ее отношений с Джонни Деппом. Было озвучено, что звезда использовал продукт, чтобы скрыть синяки, которые ей оставлял Депп.
Представители Milani Cosmetics отреагировали на упоминание бренда на суде. В TikTok было опубликовано короткое видео, которое опровергает заявление Эмбер Херд и ее защиты.
Оказывается, конкретный набор консилеров был выпущен в 2017 году. А Эмбер и Джонни были женаты с 2015 по 2016 год, так что актриса не могла использовать данную палетку, как было озвучено.
@milanicosmetics You asked us let the record show that our Correcting Kit launched in 2017! #milanicosmetics International Super Spy – dylan
Джонни Депп подал против Эмбер Херд иск о клевете на 50 миллионов долларов из-з статьи, в которой она обвинила актера в насилии. Опубликованный материал стал переворотным моментом в жизни Деппа и едва не стоил ему карьеры.
Сама же Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов, обвиняя Деппа в клевете с целью разрушить ее карьеру.
Ранее Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в изнасиловании.