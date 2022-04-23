Бреше і не червоніє: косметичний бренд викрив брехню Ембер Герд (відео)

Косметичний бренд був замішаний у позові Джонні Деппа проти його колишньої дружини Ембер Герд / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія Milani Cosmetics виявила нестиковку в показаннях акторки проти її колишнього – Джонні Деппа – озвучені днями в суді.

Адвокатка Ембер Герд стверджувала, що знаменитість носила з собою палетку Milani Conceal + Perfect All-in-One Correcting Kit коли зустрічалася із Джонні Деппом – зірка використовувала продукт, аби приховати синці, які залишав Депп.

Реклама

Палетка, яку у суді продемонструвала адвокатка Герд / скріншот із відео

Представники Milani Cosmetics відреагували на згадку бренду на суді. В TikTok було опубліковано коротке відео, яке спростовує заяву Ембер Герд та її захисту.

Реклама

Виявляється, конкретний набір консилерів було випущено у 2017 році. А Ембер і Джонні були одружені з 2015 по 2016 рік, так що акторка не могла використати цю палетку, як було вказано.

Реклама

Джонні Депп подав проти Ембер Герд позов про наклеп на 50 мільйонів доларів через статтю, в якій вона звинуватила актора в насильстві. Опублікований матеріал став переворотним моментом у житті Деппа і мало не коштував йому кар'єри.

Суд між Деппом та Херд триватиме 6 тижнів / Фото: Getty Images

Сама ж Герд подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів, звинувачуючи Деппа у наклепі з метою зруйнувати її кар'єру.

Раніше Ембер Герд звинуватила Джонні Деппа у зґвалтуванні.