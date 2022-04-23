Бреше і не червоніє: косметичний бренд викрив брехню Ембер Герд (відео)

Косметичний бренд був замішаний у позові Джонні Деппа проти його колишньої дружини Ембер Герд / Фото: Колаж: Сьогодні
Компанія Milani Cosmetics виявила нестиковку в показаннях акторки проти її колишнього – Джонні Деппа – озвучені днями в суді.
Адвокатка Ембер Герд стверджувала, що знаменитість носила з собою палетку Milani Conceal + Perfect All-in-One Correcting Kit коли зустрічалася із Джонні Деппом – зірка використовувала продукт, аби приховати синці, які залишав Депп.
Представники Milani Cosmetics відреагували на згадку бренду на суді. В TikTok було опубліковано коротке відео, яке спростовує заяву Ембер Герд та її захисту.
Виявляється, конкретний набір консилерів було випущено у 2017 році. А Ембер і Джонні були одружені з 2015 по 2016 рік, так що акторка не могла використати цю палетку, як було вказано.
@milanicosmetics Ви вирішили, що цей рекорд показує, що наш Correcting Kit launched in 2017! #milanicosmetics International Super Spy – dylan
Джонні Депп подав проти Ембер Герд позов про наклеп на 50 мільйонів доларів через статтю, в якій вона звинуватила актора в насильстві. Опублікований матеріал став переворотним моментом у житті Деппа і мало не коштував йому кар'єри.
Сама ж Герд подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів, звинувачуючи Деппа у наклепі з метою зруйнувати її кар'єру.
Раніше Ембер Герд звинуватила Джонні Деппа у зґвалтуванні.