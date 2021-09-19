Все обсуждают: Адель впервые после развода подтвердила новые отношения

Певица Адель подтвердила отношения с Ричем Полом / Фото: instagram.com/adele
Слухи о том, что 33-летняя Адель встречается с 39-летним Ричем Полом, появились этим летом. Сегодня британская артистка разместила в Instagram-профиле совместный снимок с Полом, тем самым подтвердив их романтические отношения.
Рич Пол в 2020 году занял 19 место в списке Forbes среди самых высокооплачиваемых спортивных агентов в мире.
Адель также опубликовала и свои фото, на которых позировала в невероятном черно-белом платье с открытыми плечами от Schiaparelli.
Напомним, что в 2019 году Адель развелась со своим мужем Саймоном Конекки. У них есть общий сын Анджело Джеймс Конекки.
После развода Адель сильно изменилась — она похудела на 45 килограммов и сменила имидж.
О разводе Адель говорить не любит. По ее словам, романтические отношения с Конекки остались в прошлом, но они общаются ради общего сына Анджело.
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