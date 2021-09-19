Всі обговорюють: Адель вперше після розлучення підтвердила нові стосунки

Співачка Адель підтвердила стосунки з Річем Полом / Фото: instagram.com/adele

Чутки про те, що 33-річна Адель зустрічається з 39-річним Річем Полом, з'явилися цього літа. Сьогодні британська артистка розмістила в Instagram-профілі спільний знімок з Полом, тим самим підтвердивши їхні романтичні стосунки.

Річ Пол і Адель офіційно пара/Фото: instagram.com/adele

Річ Пол 2020 року зайняв 19-те місце в списку Forbes серед найвисокооплачуваніших спортивних агентів в світі.

Адель також опублікувала і свої фото, на яких позувала в неймовірній чорно-білій сукні з відкритими плечима від Schiaparelli.

Співачка Адель в Schiaparelli/Фото: instagram.com/adele

Нагадаємо, що 2019 року Адель розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі. У них є спільний син Анджело Джеймс Конеккі.

Після розлучення Адель сильно змінилася – вона схудла на 45 кілограмів і змінила імідж.

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Адель дуже змінилася після розлучення/Фото: instagram.com/adele

Про розлучення Адель говорити не любить. За її словами, романтичні стосунки із Конеккі залишилися в минулому, але вони спілкуються заради спільного сина Анджело.

Про нове кохання зірок дивіться у сюжеті:

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