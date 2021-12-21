Выиграй 150 тысяч гривен! Шоу "Игры талантов" начинает масштабный кастинг

Стартует кастинг на шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Масштабное шоу "Игры талантов", которое вскоре стартует на телеканале "Украина", приглашает всех желающих принять участие в кастинге.

Для участия в кастинге – заполните анкету на сайте!

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Проект The Game of Talents активно набирает популярность во всем мире с 2019. На украинском телевидении шоу такого формата появится впервые.

Обычные украинцы и знаменитости испытают свою интуицию и попробуют догадаться, какие таланты скрывают участники проекта. Главный приз для победителя – 150 тысяч гривен!

Если ты считаешь, что хорошо разбираешься в людях и видишь их насквозь, легко можешь отличить укротитель львов от танцовщика, факира от футболиста, акробата от художника ищем именно тебя, – говорят организаторы "Игры талантов".

Согласно правилам шоу, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Их задача – угадать, руководствуясь логикой и интуицией, какими талантами обладают 12 незнакомцев.

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Игры Талантов – телеканал "Украина"

Кто может стать участников проекта "Игры талантов"?

Участниками шоу могут стать мужчины и женщины старше 18 лет из любого уголка Украины. Для участия не требуется специальных навыков или умений.

Достаточно быть азартным, харизматичным, чувство юмора, разбираться в людях и иметь мечту, на что потратить заработанные в шоу деньги.