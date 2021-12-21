Выиграй 150 тысяч гривен! Шоу "Игры талантов" начинает масштабный кастинг

Стартует кастинг на шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Масштабное шоу "Игры талантов", которое вскоре стартует на телеканале "Украина", приглашает всех желающих принять участие в кастинге.
Для участия в кастинге – заполните анкету на сайте!
Проект The Game of Talents активно набирает популярность во всем мире с 2019. На украинском телевидении шоу такого формата появится впервые.
Обычные украинцы и знаменитости испытают свою интуицию и попробуют догадаться, какие таланты скрывают участники проекта. Главный приз для победителя – 150 тысяч гривен!
Если ты считаешь, что хорошо разбираешься в людях и видишь их насквозь, легко можешь отличить укротитель львов от танцовщика, факира от футболиста, акробата от художника ищем именно тебя, – говорят организаторы "Игры талантов".
Согласно правилам шоу, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Их задача – угадать, руководствуясь логикой и интуицией, какими талантами обладают 12 незнакомцев.
Кто может стать участников проекта "Игры талантов"?
Участниками шоу могут стать мужчины и женщины старше 18 лет из любого уголка Украины. Для участия не требуется специальных навыков или умений.
Достаточно быть азартным, харизматичным, чувство юмора, разбираться в людях и иметь мечту, на что потратить заработанные в шоу деньги.