Выжили сильнейшие: первоянварские селфи звезд, которые не стесняются показать себя с утра

Настя Ивлеева, Оля Полякова, Катя Осадчая / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/kosadcha, instagram.com/_agentgirl_

Все мы с утра выглядим не наилучшим образом, а уж тем более, после праздничной ночи. Звезды шоу-бизнеса в Сети начали тренд утренних селфи 1 января и опубликовали свои фото без макияжа и без стеснений. Как пишут в соцсетях, "жиза".

Настя Ивлеева с остатками туши на глазах поздравила подписчиков с наступившим 2022-м.

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Настя Ивлеева без макияжа / Скриншот: instagram.com/_agentgirl_

Ведущая Ксения Собчак подхватила марафон коллеги селфи из постели. Пишет, что утром 1-го без масок в Instagram никак не обойтись.

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Ксения Собчак / Фото: instagram.com/stories/xenia_sobchak

Оля Полякова, свежа и красива, поздравила своих подписчиков с новым годом и посоветовала сходить в кино.

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Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Украинская ведущая Катя Осадчая встретила новый год в горах. На свежем воздухе – свежие мысли.

Екатерина Осадчая показала фото без макияжа / Фото: instagram.com/stories/kosadcha

Супруга Виктора Павлика – Катерина Репяхова – тоже проводит время в Карпатах. Вместе с мужем и маленьким сыном она поехала в Ивано-Франковск.

Катя Репяхова / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Ранее мы показывали честные селфи Аллы Пугачевой без макияжа.