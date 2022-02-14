"Я тебе по башке дам!": Киркоров наехал на Тодоренко, защищая Ани Лорак

Филипп Киркоров стал на защиту Ани Лорак / Фото: YouTube, instagram.com/fkirkorov

Филиппа Киркорова и Ани Лорак связывают теплые дружеские отношения. Потому не удивительно, что Бедросович заступается за певицу перед другими артистами.

Недавно, к слову, стало известно, что Лорак запланировала дополнительный концерт в Украине в этом году.

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Так, в одном из телешоу, которое выходит на российском канале, принимают участие Филипп Киркоров и Регина Тодоренко. Обсуждая необычного персонажа, экс-звезда "Орла и решки" сказала, что его ноги напоминают ей ноги Лорак.

Я смотрю пристально на ноги. Это артистка стоит в очень специфической позиции — немножечко иксом. И так очень часто стоит Ани Лорак. Очень часто, – прокомментировала Регина.

Киркоров наехал на Тодоренко из-за Лорак / Фото: YouTube

Ведущая получила очень быстрый и резкий ответ от Филиппа:

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Ты что, обалдела, я тебе сейчас дам! Я сейчас тебе по башке дам! Каким иксом? У Ани Лорак идеальные ноги, и вообще – идеальная фигура!

Напомним, что Киркоров является крестным дочери Ани Лорак, Софии Налчаджиоглу.

Филипп Киркоров с детьми, Ани Лорак и ее дочкой Софией / Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец поддерживает оккупацию Крыма Россий, за что был внесен в черный список СБУ в прошлом году. Однако через время появилась информация, что певца исключили из "бана".

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Кроме того, в 2021 году Литва закрыла границы для Киркорова, также из-за его позиции по Крыму.