"Я тобі по голові дам!": Кіркоров наїхав на Тодоренко, захищаючи Ані Лорак

Філіп Кіркоров став на захист Ані Лорак / Фото: YouTube, instagram.com/fkirkorov

Філіпа Кіркорова та Ані Лорак пов'язують теплі дружні стосунки. Тож не дивно, що Бедросович заступається за співачку перед іншими артистами.

Нещодавно, до речі, стало відомо, що Лорак запланувала додатковий концерт в Україні у цьому році.

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Так, в одному з телешоу, яке виходить на російському каналі, беруть участь Філіп Кіркоров та Регіна Тодоренко. Обговорюючи незвичайного персонажа, ексзірка "Орла і решки" сказала, що його ноги нагадують їй ноги Лорак.

Я дивлюсь уважно на ноги. Ця артистка стоїть у дуже специфічній позиції — трішечки іксом. І так часто стоїть Ані Лорак. Дуже часто, – прокоментувала Регіна.

Кіркоров наїхав на Тодоренко через Лорак / Фото: YouTube

Ведуча отримала дуже швидку та різку відповідь від Філіпа:

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Ти що, очманіла, я тобі зараз дам! Я зараз тобі по голові дам! Яким іксом? У Ані Лорак ідеальні ноги, і взагалі ідеальна фігура!

Нагадаємо, що Кіркоров є хрещеним доньки Ані Лорак – Софії Налчаджіоглу.

Філіп Кіркоров з дітьми, Ані Лорак та її донькою Софією / Фото: instagram.com/fkirkorov

Співак підтримує окупацію Криму Росією, за що його було внесено до чорного списку СБУ в минулому році. Однак через деякий час з'явилася інформація, що співака виключили з "бана".

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Крім того, у 2021 році Литва закрила кордони для Кіркорова, також через його позицію щодо Криму.