Юлия Мендель впервые показала любимого: им оказался известный политик

Юлия Мендель больше не скрываем имя любимого

Юлия Мендель решила больше не скрывать своего избранника от глаз публики и опубликовала трогательную серию фото с ним в честь дня всех влюбленных.

Make Love, Not WarВлюблюсь в тебя каждый день. Мы в Киеве. Верим в Мир и Любовь! – написала бывшая пресс-секретарь президента.

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О том, что сердце молодой журналистки занято стало известно еще год назад. Юлия очень осторожно публиковала фото с любимым, никогда не показывая его лицо.

Такое решение Мендель объясняла тем, что они с ее избранником из разных политических сил. Сейчас стало известно, что избранником Мендель стал 36-летний политик Павел Кухта.

Что известно о новом возлюбленном Юлии Мендель?

Павел Кухта баллотировался в Верховную Раду в 2019 от партии "Голос", но сам отказался от регистрации. В это же время Юлия Мендель заняла пост пресс-секретаря Владимира Зеленского.

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Павел Кухта

Долгое время Кухта занимался политической программой партии "Голос" и был ее программным директором.

Осенью 2019 Павел занял пост первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но ушел с поста в 2020. Сейчас Павел Кухта занимает должность руководителя по политическим вопросам KSE.

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Кроме того, 36-летний политик был женат. От первого брака у политика есть дочь Ярослава.

После публикации Павел и Юлия больше не скрывают свой роман. В серии историй пара опубликовала бэкстейдж с романтической фотосессии.

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