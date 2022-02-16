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Волочкову заподозрили в романе с женатым миллионером

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 11:38
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Российская балерина вновь оказалась в центре скандала. На этот раз Волочковой пришлось выяснять отношения в эфире ток-шоу
Анастасии Волочковой прокомментировала роман с женатым миллионером
Анастасии Волочковой прокомментировала роман с женатым миллионером / Фото: instagram.com/volochkova_art

Жена миллионера Романа Пирязева Дарья заявила в эфире шоу "На самом деле", что Волочкова уже не первый год крутит роман с ее мужем. Правда раскрылась лишь после празднования дня рождения балерины. Об этом пишет StarHit.

Он подарил ей на день рождения серьги за семь миллионов рублей (92 тысячи долларов) Еще я обнаружила фотографию Насти, сделанную в нашей квартире, которую мы сдаем. Я узнала диван

Дарья Пирязева
Дарья Пирязева / Фото: скриншот

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По словам Дарьи, мужчина тратит на Волочкову по десять миллионов рублей в месяц (около 133 тысяч долларов). Жена миллионера узнала об этом, заглянув в историю расходов банковского счета семьи.

Балерина призналась, что действительно получает подарки от состоятельных мужчин, но роман с Пирязевым опровергла.

Анастасия Волочкова опровергла роман с женатым миллионером
Анастасия Волочкова опровергла роман с женатым миллионером / Фото: скриншот

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Знаете, меня одаривают разными подарками: "Майбахами", ювелирными украшениями… Когда мужчина преподносит подарок, разве будет женщина задавать вопросы, – сказала балерина.

К слову, в последнее время в Сети активно обсуждают расставание Анастасии Волочковой с банщиком Сергеем Кузнецовым. Балерина впервые поделилась подробностями их отношений.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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