Жжет последние мосты: сбежавший в Испанию Юрий Дудь продает свою квартиру в Москве

Юрий Дудь навсегда переезжает из РФ / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/arharof

Весной Минюст РФ признал Юрия Дудя иностранным агентом. Это произошло после того, как он призвал окружение Путина остановить войну против украинцев.

Как пишут росСМИ, в конце февраля, когда Россия напала на Украину, Дудь находился в Норвегии. Затем он вернулся на родину, чтобы забрать жену и детей и уехать в Испанию.

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Очевидно, видеоблогер навсегда уехал из страны-агрессора. На днях в Сети появилась информация, якобы Юрий Дудь выставил на продажу свою недвижимость, расположенную возле станции метро "Тульская" в Москве. Площадь жилья небольшая – 50 квадратных метров. Квартира находится на четвертом этаже.

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Стоимость квартиры составляет 25 млн рублей (более 8 млн грн, или 437 тыс. долларов).

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Отмечается, что недвижимость Дудь продает через друга, чтобы остаться незамеченным. Сам Юрий пока ничего не комментирует.

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Кстати, именно в этой квартире Юрий Дудь часто снимал блоги, рекламу для своего YouTube-проекта "Вдудь", а также иногда записывал интервью с известными людьми, включая политиков, бизнесменов и артистов.

Скриншот Telegram-канал

По данным СМИ, журналист имеет вид на жительство в Испании и сейчас находиться в Барселоне. Говорят, он оформил "золотую визу инвестора", которую можно получить только при покупке недвижимости в стране на сумму более 500 тысяч евро. Такую же визу получили его сын, дочь и жена.

Взгляды Юрия Дудя

До полномасштабного вторжения РФ в Украину журналист высказывался о "братских народах", а войну на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма Россией называл "сложностями между нами".

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В 2016 году во время выступления на российском фестивале Time Code он отметил, что "украинская Революция Достоинства оказалась не такой и достойной".

В мае 2021 года украинский блогер Ивангай заявил, что Дудь вырезал из интервью с ним фрагменты, где речь шла о Голодоморе, репрессиях СССР и российско-украинской войне. Сам Юрий объяснил это тем, что запись разговора может занять несколько часов, поэтому ему приходится удалять некоторые части. Впоследствии он все-таки опубликовал эти отрывки.

Напомним, накануне нападения РФ Юрий Дудь публично поддержал Украину, написав обширный пост в соцсети.