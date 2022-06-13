Спалює останні мости: Юрій Дудь, який втік до Іспанії, продає свою квартиру в Москві

Юрій Дудь назавжди переїжджає з РФ / Фото: Скріншот із відео,

Навесні Мін'юст РФ визнав Юрія Дудя іноземним агентом. Це сталось після того, як він закликав оточення Путіна зупинити війну проти українців.

Як пишуть росЗМІ, наприкінці лютого, коли Росія напала на Україну, Дудь перебував у Норвегії. Згодом він повернувся на батьківщину, щоб забрати дружину та дітей і виїхати в Іспанію.

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Очевидно, відеоблогер назавжди виїхав з країни-агресорки. Днями в Мережі з'явилась інформація, нібито Юрій Дудь виставив на продаж свою нерухомість біля станції метро "Тульська" в Москві. Площа житла невелика – 50 квадратних метрів. Квартира розміщена на четвертому поверсі.

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Вартість квартири становить 25 млн рублів (понад 8 млн грн, або 437 тис. доларів).

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Зазначається, що нерухомість Дудь продає через свого друга, щоб залишитись непоміченим. Сам Юрій поки що нічого не коментує.

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До речі, саме в цій квартирі Юрій Дудь часто знімав блоги, рекламу для свого YouTube-проєкту "Вдудь", а також іноді записував інтерв'ю з відомими людьми, включно з політиками, бізнесменами та артистами.

Скриншот Telegram-канал

За даними ЗМІ, журналіст отримав дозвіл на проживання в Іспанії і тепер мешкає в Барселоні. Подейкують, що він оформив "золоту візу інвестора", яку можна отримати лише за умови купівлі нерухомості в країні на суму понад 500 тисяч євро. Таку саму візу отримали його син, донька та дружина.

Погляди Юрія Дудя

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну журналіст висловлювався про "братні народи", а війну на сході України і незаконну анексію Криму Росією називав "складностями між нами".

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У 2016 році під час виступу на російському фестивалі "Time Code" він наголосив, що "українська Революція Гідності виявилась не такою й гідною".

У травні 2021 року український блогер Івангай заявив, що Дудь вирізав з інтерв'ю з ним фрагменти, де йшлося про Голодомор, репресії СРСР та російсько-українську війну. Сам Юрій пояснив це тим, що запис розмови може тривати кілька годин, тому йому доводиться видаляти деякі частини. Згодом він все-таки опублікував ці уривки.

Нагадаємо, напередодні нападу РФ Юрій Дудь публічно підтримав Україну, написавши розлогий пост у соцмережі.