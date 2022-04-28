Юрий Ткач рассказал, как возле места, где находилась его семья, прилетел снаряд оккупантов

Юрий Ткач рассказал о взрывах в Виннице возле места, где находилась его семья / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Сейчас семья Юрия Ткача находится в Болгарии. Однако решение вывезти близких из Украины актер принял не сразу. Почти три недели дочь и жена Юрия Ткача были в Киеве

Я вывозил жену с ребенком и собакой, подругу с мамой, жену брата с ребенком. Остановились мы в Виннице, и в первую же ночь бахнуло так сильно, в двух километрах от нас, там с вышкой история какая-то была, – вспомнил актер в интервью программе "Зірковий шлях".

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Как отметил Юрий Ткач, увидев реакцию дочери, он понял, что семье все-таки лучше уехать из страны.

Это была последняя капля для Лизы, когда я увидел, что глаза не на месте, она в шоковом состоянии. Для ребенка это точно не надо было и мы поняли, что они правильно делают, что уезжают.

Более месяца жена и дочь актера находятся в Болгарии. Вместе с другими беженцами они организовывают митинги, помогают в волонтерском центре.

Утро у них начинается с песни "Ой у лузі червона калина", сейчас они организовывают благотворительный концерт, на котором будут выступать 3 мая

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