Юрий Ткач впервые встретился с женой и дочерью после начала войны: трогательное видео

Юрий Ткач показал видео встречи с женой и дочерью / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

После 24 февраля Юрий Ткач с женой Викторией и семилетней дочерью Лизой еще несколько недель оставался в Киеве. Но вскоре актер все-таки решил отправить родных в Болгарию.

Два месяца жена и дочь Ткача находились в той стране. Как делился юморист, вместе с другими беженцами они организовывали митинги и помогали в волонтерском центре.

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И вот наступил самый трогательный момент в их семье – они наконец-то увиделись через два месяца разлуки после начала войны в Украине. В Instagram Юрий Ткач опубликовал трогательное видео их встречи.

Встреча после двухмесячной разлуки. Два дня вместе и снова расставание на неопределенное время. Берегите своих близких! Люблю вас, мои девочки, – написал актер.

Очевидно, что семье снова придется расстаться на определенный срок. Ведь в посте Ткач отметил: "опять расставание на неопределенное время".

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На видео жена и дочь крепко обнимают юмориста. Также Виктория написала, что сильно любит мужа и просит его, чтобы он никогда об этом не забывал:

Впервые для нас была разлука длиной в два месяца. Сейчас встреча. Только на два дня. И снова разлука. Теперь не так долго, но все же... Я очень люблю тебя, мой Ткач. И хочу, чтобы ты всегда помнил: без тебя не хочу, не могу, не буду, – написала жена актера.

Фолловеров довело видео до слез. Они пожелали семье быть всегда счастливыми вместе:

Ну что же вы делаете, это до слез! Обнимаю, целую.

Ну, как без слез на это смотреть? Будьте счастливы.

Как дочь крепко держит папу.

Как трогательно, слезы радости.

Умиляют такие видео.

Скриншот Instagram

Напомним, на днях хореограф Илона Гвоздева также вернулась на Родину из Италии и впервые за два месяца встретилась с любимым.