Илона Гвоздева воссоединилась с мужем после 2 месяцев разлуки

Хореограф вместе с детьми в начале войны уехала из Украины. И вот они наконец-то вернулись на родину

Илона Гвоздева показала встречу с мужем в Украине / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

С середины марта Илона Гвоздева с сыном и дочерью, а также мамой находились в Италии. Их приютила итальянская семья , о которой танцовщица всегда приятно отзывалась.

И вот хореограф вернулась в Украину и наконец-то встретилась с родными. В Instagram Гвоздева опубликовала первые семейные фото, на которых она трогательно обнимается с детьми и мужем, украинским бизнесменом Иваном Хомьячуком.

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Илона Гвоздева вместе с семьей. / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Вместе. Дома. В Украине. Спасибо всем кто переживал, поддерживал и поздравлял! Хоть и день семьи был 15 мая, но у меня официально он был сегодня. Счастлива, – подписала кадры танцовщица.

Дети были безгранично рады встрече с папой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Также Илона Гвоздева посвятила пост в соцсети итальянской семье, которая два месяца помогала и поддерживала ее с детьми.

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Мы никогда вас не забудем! За время пребывания в Италии судьба подарила нам замечательную семью, которая за эти два месяца стала для нас родной семьей, которая заботилась о нас, приютила нас, – написала танцовщица.

Хореограф призналась, что с нетерпением ждет встречи с этими людьми в следующей жизни после победы.

Напомним, до войны Илона Гвоздева с мужем и детьми жили в частном доме под Киевом. В начале марта рашисты разбомбили их дом.

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Впоследствии танцовщица рассказала, что оккупанты еще и обстреляли символический автомобиль ее мужа.