Илона Гвоздева воссоединилась с мужем после 2 месяцев разлуки

С середины марта Илона Гвоздева с сыном и дочерью, а также мамой находились в Италии. Их приютила итальянская семья , о которой танцовщица всегда приятно отзывалась.
И вот хореограф вернулась в Украину и наконец-то встретилась с родными. В Instagram Гвоздева опубликовала первые семейные фото, на которых она трогательно обнимается с детьми и мужем, украинским бизнесменом Иваном Хомьячуком.
Вместе. Дома. В Украине. Спасибо всем кто переживал, поддерживал и поздравлял! Хоть и день семьи был 15 мая, но у меня официально он был сегодня. Счастлива, – подписала кадры танцовщица.
Также Илона Гвоздева посвятила пост в соцсети итальянской семье, которая два месяца помогала и поддерживала ее с детьми.
Мы никогда вас не забудем! За время пребывания в Италии судьба подарила нам замечательную семью, которая за эти два месяца стала для нас родной семьей, которая заботилась о нас, приютила нас, – написала танцовщица.
Хореограф призналась, что с нетерпением ждет встречи с этими людьми в следующей жизни после победы.
Напомним, до войны Илона Гвоздева с мужем и детьми жили в частном доме под Киевом. В начале марта рашисты разбомбили их дом.
Впоследствии танцовщица рассказала, что оккупанты еще и обстреляли символический автомобиль ее мужа.
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