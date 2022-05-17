Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Эвакуация с "Азовстали" 🏆 Победа на Евровидении ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Илона Гвоздева воссоединилась с мужем после 2 месяцев разлуки

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 мая, 08:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хореограф вместе с детьми в начале войны уехала из Украины. И вот они наконец-то вернулись на родину
Илона Гвоздева показала встречу с мужем в Украине
Илона Гвоздева показала встречу с мужем в Украине / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

С середины марта Илона Гвоздева с сыном и дочерью, а также мамой находились в Италии. Их приютила итальянская семья , о которой танцовщица всегда приятно отзывалась.

И вот хореограф вернулась в Украину и наконец-то встретилась с родными. В Instagram Гвоздева опубликовала первые семейные фото, на которых она трогательно обнимается с детьми и мужем, украинским бизнесменом Иваном Хомьячуком.

Реклама

Илона Гвоздева вместе с семьей.
Илона Гвоздева вместе с семьей. / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Вместе. Дома. В Украине. Спасибо всем кто переживал, поддерживал и поздравлял! Хоть и день семьи был 15 мая, но у меня официально он был сегодня. Счастлива, – подписала кадры танцовщица.

Дети были безгранично рады встрече с папой
Дети были безгранично рады встрече с папой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Также Илона Гвоздева посвятила пост в соцсети итальянской семье, которая два месяца помогала и поддерживала ее с детьми.

Реклама

Мы никогда вас не забудем! За время пребывания в Италии судьба подарила нам замечательную семью, которая за эти два месяца стала для нас родной семьей, которая заботилась о нас, приютила нас, – написала танцовщица.

Хореограф призналась, что с нетерпением ждет встречи с этими людьми в следующей жизни после победы.

Напомним, до войны Илона Гвоздева с мужем и детьми жили в частном доме под Киевом. В начале марта рашисты разбомбили их дом.

Реклама

Впоследствии танцовщица рассказала, что оккупанты еще и обстреляли символический автомобиль ее мужа.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять