Юзик из "Квартала 95" переедет в двухэтажный особняк за 400 тыс. долларов – смотрите фото

Актер "95 Квартала" и народный депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" владеет роскошным двухэтажным особняком под Борисполем. Как он выглядит – журналисты разузнали

Юрий Корявченков купил дом под Борисполем / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/sluganarodu.koriavchenkov.33

Юрий Корявченков, известный как Юзик, который ранее показал доходы и расходы за год депутатства, совсем скоро может въехать в новый дом, который находится в селе Процев. Двухэтажный особняк расположен на просторном участке, площадь которого составляет 18 соток. При этом, согласно декларации, земля принадлежит супруге Юрия Корявченкова, Татьяне.

Дом Юзика показали в программе "Викриття". Строительство особняка уже на завершающей стадии, осталось лишь завершить ремонтные работы внутри и снаружи.

Двухэтажный особняк Юзика / Фото: YouTube / Новини LIVE

Недвижимость на 360 квадратных метров фигурирует как "садовой дом", а на самом деле на локации есть солидный коттедж, вокруг которого растут огромные сосны.

Дом Юзика под Борисполем / Фото: YouTube / Новини LIVE

Народный депутат от "Слуги народа", вероятно, приобрел особняк за цену около 400 тысяч долларов (около 10,9 миллиона гривен). По крайней мере, сообщают журналисты, именно за такую цену можно найти дом с подобной площадью в селе Процев на сайтах по продаже недвижимости.

Реклама

Дом Юрия Корявченкова в селе Процев / Фото: YouTube / Новини LIVE

К дому Юзика ведет отремонтированная дорога со свежими разметками и покрашенными бордюрами.

Кстати, недавно его коллега Елена Кравец поменяла квартиру в многоэтажке на частный коттедж на Осокорках.

Смотрите, какие звезды живут по соседству:

Ранее в Сети появились фото шикарного особняка, который Леонардо Ди Каприо подарил своей маме.