Юзик з "Кварталу 95" переїде в двоповерховий особняк за 400 тис. доларів – дивіться фото

Актор "95 Кварталу" і народний депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" володіє розкішним двоповерховим особняком під Борисполем. Як він виглядає – журналісти дізналися

Юрій Корявченков купив будинок під Борисполем / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/sluganarodu.koriavchenkov.33

Юрій Корявченков, відомий як Юзик, який раніше показав доходи й витрати за рік депутатства, зовсім скоро може в'їхати у новий будинок, який знаходиться в селі Проців. Двоповерховий особняк розташований на просторій ділянці, площа якої становить 18 соток. При цьому, згідно з декларацією, земля належить дружині Юрія Корявченкова, Тетяні.

Будинок Юзика показали в програмі "Викриття". Будівництво особняка вже на завершальній стадії, залишилося лише завершити ремонтні роботи всередині й зовні.

Двоповерховий особняк Юзика / Фото: YouTube / Новини LIVE

Нерухомість на 360 квадратних метрів фігурує як "садовий будинок", а насправді на локації є солідний котедж, навколо якого ростуть величезні сосни.

Будинок Юзика під Борисполем / Фото: YouTube / Новини LIVE

Народний депутат від "Слуги народу", ймовірно, придбав особняк за ціну близько 400 тисяч доларів (близько 10,9 мільйона гривень). Принаймні, повідомляють журналісти, саме за таку ціну можна знайти будинок з подібною площею в селі Проців на сайтах з продажу нерухомості.

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Будинок Юрія Корявченкова в селі Проців / Фото: YouTube / Новини LIVE

До будинку Юзика веде відремонтована дорога зі свіжими розмітками та пофарбованими бордюрами.

До речі, нещодавно його колега Олена Кравець поміняла квартиру в багатоповерхівці на приватний котедж на Осокорках.

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