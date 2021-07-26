Жара возвращается: украинцы будут снова плавиться под +34 и мокнуть под грозой

Кладите купальники в сумку с рабочим ноутбуком и на обратном пути домой – сможете искупаться и здорово освежиться. Только, если вы сейчас не в западной Украине, ведь там и так будет "мокро"

Погода в Киеве на 27 июля / Фото: Pexels

Украинцы успели немного остыть за прошедшую неделю и хватит, подумала погода и решила напомнить, что на улице все еще лето, поэтому рано расслабляться. Прячем свитера и достаем купальники – температура по всей Украине не опуститься ниже +30. В Укргидрометцентре рассказали, что теплее всего будет на юге страны, а вот грозы ожидаются на западе. Читайте подробнее обо всем в наше материале.

Вторник начнется с жарких +34 градусов на юге страны – в Херсоне, Николаеве и Запорожье температура днем не будет опускаться ниже +30, а ночью будет немного прохладнее – до +21 градуса.

В Киеве и центральных областях будет немножечко легче – там дневной максимум составит +32 градуса. Ночью будет легче – +18-19 градусов.

Погода в Киеве и в Украине 27 июля / Фото: meteo.gov.ua

При этом дождь обещают только на западе Украины при чем с грозами. Там температура не поднимется выше +32 днем и +19 ночью.

Реклама

На востоке и северо-востоке температура будет подниматься максимум до +32 днем, +19 ночью. И дождя не предвидеться.

А это значит, что лето полноценно вернулось в нашу жизнь и отправляясь на работу, в сумку с ноутбуком смело бросайте купальник, ведь на обратном пути обязательно нужно зайти на пляж, чтобы освежиться. Если купальника у вас еще нет – скорее выбирайте и покупайте.

Кроме того, можно вспомнить все рецепты освежающих коктейлей. Если забыли – ловите их снова, готовьте, освежайтесь и наслаждайтесь.

Если же +34 для вас – жара неимоверная – доктора дают несколько советов, как легче переносить такую температуру:

одевайтесь так, чтобы как можно большая часть тела была закрыта;

одежда должна быть свободного покроя и из легких тканей;

любые активности, например занятия спортом или прогулки, лучше устраивать утром;

пить нужно столько, сколько требует организм;

отдавать предпочтение легкой пище и постным блюдам.

Смотрите видео: мир страдает от экстремальных погодных явлений