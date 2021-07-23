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Жара возвращается: украинцев ждет +30 на выходных и никаких дождей

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
23 июля, 18:36
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В Киеве в субботу днем ​​воздух прогреется до +27, осадков не ожидается. Ночь пройдет спокойно, температура поднимется до +17 градусов.
Погода в Киеве на выходные 24-25 июля
Погода в Киеве на выходные 24-25 июля / Фото: Сегодня

В предстоящие выходные, 24-25 июля, в Украину постепенно начнет возвращаться жара и столбик термометра поднимется до +30. Стоит ли ждать дождей и какой будет погода в столице на этот уик-энд – читайте далее в материале.

Суббота и воскресенье порадуют хорошей погодой: температура не опуститься ниже 24 градусов и дожди не будут мешать наслаждаться летом, передает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 24 июля
Прогноз погоды в Украине 24 июля / Фото: meteo.gov.ua

В субботу, 24 июля, днем ​​температура в южных областях будет от +26 до +28, в восточных, центральных и северных областях ожидается от +25 до +27, а вот на западе будет прохладнее всего +23-25 градусов.

В Киеве в субботу днем ​​воздух прогреется до +27, осадков не ожидается. Ночь пройдет спокойно, температура будет держаться преимущественно на уровне от +15 до +17 градусов.

Прогноз погоды в Украине 24 июля
Прогноз погоды в Украине 24 июля / Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 25 июля, будет теплее, но тоже без дождя. Днем ​​температура в южных областях прогреется до +30, восточных до +29, центральных и северных до +27, западных до +28 градусов.

В тренде

В Киеве ожидается теплая погода без осадков. Температура в столице продержится на уровне от +25 до +27, а ночью опуститься до +18 градусов.

Температура просто идеально подходит для желающих понежиться на пляже. Мы как раз собрали ТОП-5 пляжей неподалеку от Киева. А если вдруг вы решите прогуляться по городу – не забудьте сделать модный педикюр. Мы собрали восемь идей, которые стоит повторить этим летом.

Если же +30 для вас – это уже жара неимоверная – доктора дают несколько советов, как легче переносить такую температуру:

  • одевайтесь так, чтобы как можно большая часть тела была закрыта;
  • одежда должна быть свободного покроя и из легких тканей;
  • любые активности, например занятия спортом или прогулки, лучше устраивать утром;
  • пить нужно столько, сколько требует организм;
  • отдавать предпочтение легкой пище и постным блюдам.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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