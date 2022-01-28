Жена Гордона об угрозе собственной безопасности: "Риски есть всегда"

Алеся Бацман призналась, переживает ли она за свою безопасность / Фото: YouTube, instagram.com/alesiabatsman

В интервью Дмитрий Гордон часто позволяет себе говорить что думает и его заявления могут коснуться безопасности не только его самого, но и семьи. Недавно, кстати, журналист сообщил, что его офис расстреляли.

Впрочем жена Гордона – Алеся Бацман – не очень переживает по этому поводу. Она не отрицает, что риски присутствуют, но такова реальность жизни публичного человека.

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Не бывает медали без обратной стороны. Риски у публичного человека есть всегда. Что касается повышенных рисков безопасности, это всегда идет вместе с тем, насколько человек является на вершине, насколько он влиятелен, насколько каждое его слово слышно и на это слово обращают внимание люди, и они доверяют этому слову, – ответила Бацман в интервью, опубликованном в YouTube-канале "Олицкая".

Алеся Бацман не боится рисков жизни публичного человека / Фото: instagram.com/alesiabatsman

При этом, она никогда не делает мужу замечаний относительно его слишком резких высказываний. По словам Бацман, нет ничего, что вызвало бы принципиальные разногласия между ней и мужем.

Мы плывем в одной лодке, – лаконично подытожила Алеся Бацман.

Недавно также Алеся Бацман рассказала о ревности и брачном контракте с Гордоном.