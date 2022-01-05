Жена принца Чарльза готовится стать королевой Великобритании: мнение экспертов

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Разговоры о том, что супруга принца Чарльза вскоре займет трон рядом мужем начались после того, как Елизавета II удостоила герцогиню звания леди Благородного Ордена Подвязки.

Старейший из рыцарских орденов в Британии явно указывает на то, что королева Великобритании высказала свое уважение и благосклонность к невестке.

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Британские эксперты уверяют, что наличие такого звания поможет герцогине не только повысить свое влияние в британской монархии, но и "очистить" свою репутацию разлучницы, ведь Камиллу по прежнему считают причиной развода принца Чарльза и Дианы Спенсер.

Однако, некоторые эксперты считают, что из-за негативных отношений с королевой в прошлом из-за разрыва Чарльза и Дианы, герцогиня Корнуолльская может получить титул принцессы-консорта.

Камилла подогревает слухи

Британское издание Express.co.uk обратило внимание на то, что в последнее время герцогиня отдает предпочтение очень символичному аксессуару, а именно брошкам.

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Герцогиня Корнуольская / Фото: instagram.com/clarencehouse

Герцогиня Корнуоллская Камилла Паркер Боулз, кажется, положила начало традиции украшать свою одежду брошками точно так же, как это делает королева, возможно, когда она начинает приспосабливаться к своим официальным обязанностям и понимает, почему их свекровь носит их, – заявляет Ихуаку Нвеке, создатель I.Kollection о герцогине Корнуолльской.

Ранее сообщалось, что Елизавету II оскорбило новое фото принца Гарри и Меган Маркл с детьми.