Жена Скичко, главы Черкасской ОГА, обратилась к НАТО на английском и немецком: видео

Елизавета Юрушева обратилась к представителям НАТО на двух языках / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Тысячи украинцев уже записали видео и опубликовали сообщения в соцсетях с обращением к НАТО и просьбой закрыть небо над Украиной. Знаменитости пытаются достучаться до северо-атлантического союза всеми возможными способами и на всех возможных языках. Недавно Монатик на английском призвал остановить убийство украинских детей.

Теперь супруга главы Черкасской ОГА и бизнес-вумем Елизавета Юрушева обратилась к НАТО на английском и немецком языках.

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Меня зовут Елизавета Юрушева, я мать двоих детей. И у меня простой вопрос к НАТО: сколько людей, детей, невинных женщиных должны умереть, чтобы вы решили закрыть небо над Украиной? Мы не говорим о политических вопросах или войне. Мы говорим о массовом убийстве нашей нации, невинных людей. Я вас прошу, вы нам нужны, закройте небо над Украиной!

Такое обращение Елизавета решила записать после новости о бомбардировке мариупольского Драмтеатра, в котором прятались местные жители.

Это последняя капля! Сегодня Россия бомбила Мариупольский театр, который укрывал людей и мирных жителей! НАТО, вы должны услышать нас и закрыть небо! Это геноцид нашей нации, нашего народа и наших детей! Вы можете спасти тысячи жизней прямо сейчас! – подписала видеоролик Елизавета.

Елизавета Юрушева и Александр Скичко поженились в 2017 году, когда АЛександр был еще телеведущим. Позже Скичко решил начать политическую карьеру. В 2021 году он занял пост главы Черкасской ОГА и с семьей переехал в Черкассы.

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17 февраля этого года стало известно, что Елизавета беременна третьим ребенком. Малыш станет вторым общим ребенком Юрушевой и Скичко. У пары есть общая дочь Наталья. У Елизаветы также есть старший сын от предыдущего брака – Даниэль.