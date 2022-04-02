Жена Виталия Кличко в вышиванке на двух языках спела песню об Украине (видео)

Наталья Кличко спела песню о войне России против Украины. / Фото: Скриншот из YouTube, natalia_klitschko_official

Хоть и 47-летняя жена Виталия Кличко живет в Германии, однако она всем сердцем поддерживает свою родину, которая уже больше месяца борется с российскими захватчиками. Кроме того, Наталья выступала на митинге в поддержку Украины.

А вот на днях певица на своем YouTube-канале презентовала новую песню, посвященную Украине.

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В аннотации к видео сообщается, что "когда 24 февраля разразилась война в Украине, у Натальи Кличко возникла идея написать песню для своего народа".

Вместе с немецким музыкантом Дэниелом Леоном Наталья написала и исполнила композицию Better Day.

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Композицию Кличко исполнила на двух языках – украинском и английском. Жена киевского мэра пела под фортепиано.

Но воспламенилось утром небо Украины, от взрывов громких проснулся ребенок. Ой, люди, скажите, что произошло. Неужели беда на нас напала? – идется в треке.

К тому же певица появилась в кадре в черной вышиванке. Очень символично и мощно смотрится.

Интересно, что фрагмент в самом конце песни на английском спела дочь Кличко – Лиза.

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Отмечается, что всю прибыль от композиции передадут в фонд #МиВсіУкраїнці для помощи нуждающимся и для восстановления Украины.

Напомним, в начале марта Наталья Кличко трогательным исполнением гимна покорила германских журналистов.

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