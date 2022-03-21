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Жена Кличко и российские звезды выступили на митинге в поддержку Украины (видео)

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21 марта, 14:06
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Вчера в Берлине состоялся музыкальные митинг под названием "Звуки мира"
В Берлине прошел митинг против войны в Украине
В Берлине прошел митинг против войны в Украине / Фото: Getty Images, скриншот

Организаторы анонсировали мероприятие как "самый масштабный в Европе музыкальный митинг" против войны. По данным немецким СМИ, на митинг в поддержку Украины вышло 15 000 человек. На мероприятии выступили немецкие музыканты, Наталья Кличко – жена мэра Киева Виталия Кличко, а также российские исполнители – рок-музыкант Борис Гребенщиков и рэпер Noiz MC, которые ранее высказывались против войны в Украине.

Наталья Кличко несколько раз выходила на сцену. Она исполнила песню на украинском языке.

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А также выступила с речью и отметила, что сейчас важно поддерживать Украину.

"То, что сейчас происходит с моей страной, ужасно. Важно видеть массы, которые собираются здесь вместе. Важно видеть, что весь мир поддерживает Украину. Речь идет о скорейшем прекращении войны в нашей стране. Единством, если мы все встанем, мы этого добьемся. Украина сейчас борется за всех людей, за мир во всем мире", – сказала она.

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Рэпер Noize MC исполнил несколько песен

Борис Гребенщиков на музыкальном митинге спел песню "Дубровский".

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Ранее мы рассказывали, что Тина Кароль и Jerry Heil помогли собрать 2 миллиона злотых для Украины на концерте в Польше.

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