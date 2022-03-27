Злата Огневич и БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ дали концерт в бомбоубежище для украинских бойцов

Злата Огневич и "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" отыграли концерт в бомбоубежище / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинские артисты во время войны поддерживают наших бойцов как могут. Пока Андрей Хлывнюк помогает терробороне, Злата Огневич дает концерты на самых непривычных площадках.

Так, певица выступила в бомбоубежище для военных. Вместе с ней на импровизированную сцену вышли группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Александр Пикалов и Евгений Кошевой из "Квартала 95".

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Сергей Танчинец и Злата Огневич выступили в убежище / Фото: instagram.com/stories/zlata.ognevich

В сторис Злата Огневич поделилась несколькими кадрами с выступления и написала, что очень гордится защитниками Украины.

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Чувствую боевой дух и подъем! Наши бойцы – герои и сила! – написала Огневич.

Злата Огневич выступила перед военными в бомбоубежище / Фото:instagram.com/stories/zlata.ognevich

Фотография с киевского подземного концерта также опубликована в Instagram-профиле студии "Квартал 95".

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Злата Огневич, Евгений Кошевой, Александр Пикалов / Фото: instagram.com/kvartal95official

А вот фотоотчет от группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Сегодня сыграли для наших военных в столице. Вместе со Златой Огневич, Евгением Кошевым и Александром Пикаловым было честью поднимать боевой дух наших героев. Спасибо защитникам! Невероятно теплая встреча. Все будет Украина, – говорится в посте коллектива.

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" отыграли концерт для защитников / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Мы также рассказывали, что Злата Огневич записала видеообращение к россиянам и назвала их "проклятым народом". А недавно в Сумах стендап-комики устроили концерт в бомбоубежище.

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