Злата Огневич влюбилась? Певица сделала загадочный пост в Instagram

Злата Огневич оставила двусмысленное сообщение в соцсети / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич сейчас находится в США, где выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины. Артистка то возвращается в Киев, то снова уезжает на гастроли помогать собирать средства для нашей страны.

Судя по всему, шоу "Холостячка" не помогло Злате найти своего избранника. Недавно Огневич призналась, что хотела бы выйти замуж и родить детей после победы Украины в войне, и что своего героя она пока не нашла.

Реклама

В Instagram Злата опубликовала собственное фото с подписью: "Как почувствовать сердце? Отдать его другому человеку" Неужели у Златы появились новые отношения? Или подпись означает совсем другое?

Фото: Instagram

Конечно, слова могут иметь совсем иное значение – ведь миллионы украинцев во время полномасштабного вторжения РФ сплотились как никогда и, можно сказать, "отдают" свои сердце другим, помогая друг другу в это ужасное время.

Тем не менее, поклонники ждут, когда же у Огневич появится ее защитник, ведь певицу продолжает преследовать сумасшедший, который делает это уже несколько лет. Мужчину до сих пор не привлекли к ответственности.