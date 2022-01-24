Злате Огневич угрожает расправой неадекватный преследователь: видео

Злату Огневич преследует неадекватный мужчина / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич, которая недавно показала в Сети свое детское фото, стала жертвой преследований.

На своей странице в Instagram исполнительница выложила видео, на котором неадекватный мужчина преследует ее на авто и высказывает множество угроз.

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В следующий раз побачу по телевизору я тебя завалю, поняла на***, или папу, поняла? Я тебе серьезно говорю, – заявил в видео мужчина.

Опасаясь за свою жизнь, Огневич решила поделиться сложившейся ситуацией с поклонниками и привлечь внимание правоохранителей и властей к своей проблеме.

Как оказалось, преследователь уже около трех лет следит за Златой, по словам Огневич, его зовут Вадим Лебедь. Певица призналась, что уже не раз обращалась в правоохранительные органы, но никакого результата это не дало.

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Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию. Потому что моя ситуация— это также один из видов насилия, – написала взволнованная Огневич.

В публикации певица также обратилась к действующему мэру Киева Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, 12 января у Златы Огневич был день рождения. По случаю 36-летия певицы, мы рассказали о ее трансформации после "Холостячки-2"