Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ "Заминированы" все школы 🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Барселона - Реал: онлайн ❄ Украина в снегу

Королева в бикини

Топ-сериал

Болезнь Преснякова

Пузатый Ди Каприо

Бритни до срыва

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Больше секса, меньше стеснений: фото Златы Огневич до и после участия в Холостячке

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 января, 16:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня украинская певица и главная героиня реалити "Холостячка-2" Злата Огневич отмечает день рождения. Рассказываем, как изменилась звезда после проекта
12 января Злата Огневич отмечает 36-летие.
12 января Злата Огневич отмечает 36-летие. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

12 января Злате Огневич, которая в одиночку путешествует по Африке, исполняется 36 лет. Сейчас артистка находится на пике популярности и все из-за "Холостячки", где она так и не смогла найти любовь.

К участию в романтическом проекте Злата была милой и несколько стеснительной девушкой. Впрочем, проект ее изменил, о чем Огневич сама писала в Instagram.

Реклама

В день рождения Златы Огневич "Сегодня" анализируют, как же артистка изменилась после "Холостячки" и в чем это заметно.

Для этого мы сравнили фото Златы до и после реалити. На них четко видно, как у артистки изменились образ, стиль, внешность и даже черты характера!

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Реклама

На фотографиях заметно, как у Златы поменялся взгляд Судя по этим кадрам, звезда стала более уверенной, решительной и храброй! И это не удивительно, ведь столько испытаний и эмоций она пережила на проекте.

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Также мы видим, что Огневич решила отойти от сдержанных нарядов и немного поэкспериментировать со стилем Она не стесняется появляться в сексе-одежде и подчеркивать свои "изюминки".

Реклама

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кроме того, в Instagram все чаще можно увидеть Злату в купальниках и белье. Она умело демонстрирует свою красоту в таком пикантном наряде

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Отметим, что певица частенько прибегала к экспериментам и с волосами. А еще, судя по фото, она похудела и стала еще красивее и женственнее. Не так ли?

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Еще после "Холостячки" Злата якобы стала более открытой – она больше проявляет разные эмоции и может показаться забавной. Более того, она делится со своими поклонниками переживаниями и чувствами и вообще – тем, что у нее происходит внутри.

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В общем, проект "Холостячка" пошел на пользу Злате. Хотя она и не нашла там любви и, возможно, в чем-то разочаровалась, но она стала яркой женщиной, которая словно магнитом притягивает к себе публику.

Напомним, сейчас Злата находится на Занзибаре. Однако Новый год Огневич встретила в Украине, в компании участника "Холостячки-2"

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
MARUV спела о вакцинации
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
12 января. Сергей Королев. 115 лет назад (1907) в Житомире появился на свет выдающийся ученый и конструктор в сфере космического ракетостроения…
На встречу с героем!
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

Если все запрещать, то есть вероятность потерять личность, которой моя дочь является

Ани Лорак певица
Как Лорак воспитывает дочь

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять