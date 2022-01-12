Больше секса, меньше стеснений: фото Златы Огневич до и после участия в Холостячке

Сегодня украинская певица и главная героиня реалити "Холостячка-2" Злата Огневич отмечает день рождения. Рассказываем, как изменилась звезда после проекта

12 января Злата Огневич отмечает 36-летие. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

12 января Злате Огневич, которая в одиночку путешествует по Африке, исполняется 36 лет. Сейчас артистка находится на пике популярности и все из-за "Холостячки", где она так и не смогла найти любовь.

К участию в романтическом проекте Злата была милой и несколько стеснительной девушкой. Впрочем, проект ее изменил, о чем Огневич сама писала в Instagram.

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В день рождения Златы Огневич "Сегодня" анализируют, как же артистка изменилась после "Холостячки" и в чем это заметно.

Для этого мы сравнили фото Златы до и после реалити. На них четко видно, как у артистки изменились образ, стиль, внешность и даже черты характера!

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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На фотографиях заметно, как у Златы поменялся взгляд Судя по этим кадрам, звезда стала более уверенной, решительной и храброй! И это не удивительно, ведь столько испытаний и эмоций она пережила на проекте.

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Также мы видим, что Огневич решила отойти от сдержанных нарядов и немного поэкспериментировать со стилем Она не стесняется появляться в сексе-одежде и подчеркивать свои "изюминки".

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/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кроме того, в Instagram все чаще можно увидеть Злату в купальниках и белье. Она умело демонстрирует свою красоту в таком пикантном наряде

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Отметим, что певица частенько прибегала к экспериментам и с волосами. А еще, судя по фото, она похудела и стала еще красивее и женственнее. Не так ли?

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Еще после "Холостячки" Злата якобы стала более открытой – она больше проявляет разные эмоции и может показаться забавной. Более того, она делится со своими поклонниками переживаниями и чувствами и вообще – тем, что у нее происходит внутри.

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В общем, проект "Холостячка" пошел на пользу Злате. Хотя она и не нашла там любви и, возможно, в чем-то разочаровалась, но она стала яркой женщиной, которая словно магнитом притягивает к себе публику.

Напомним, сейчас Злата находится на Занзибаре. Однако Новый год Огневич встретила в Украине, в компании участника "Холостячки-2"