"Зломовчання": секс, о котором все молчат

Ксения Мишина в сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Им стал шестисерийный сериал "Зломовчання", главные роли в котором исполнили украинская звезда Ксения Мишина и хорватский актер Горан Богдан, известный по своим ролям в голливудских блокбастерах. Эксклюзивная премьера сериала состоится в декабре 2021 года на онлайн-платформе OLL.TV.

В основу сценария легло одно из самых резонансных расследований сексуального рабства. События имели место в конце 2000-х в хорватском городе Осиек. Местный журналист Драго Хедл разоблачил политиков, спортсменов и бизнесменов, которые склоняли к интиму несовершеннолетних сирот из детдома. В качестве оплаты девочкам давали пачку сигарет.

Сериал "Зломовчання" презентовали на Одесском кинофестивале / Фото: пресс-служба

Публикация этих расследований произвела эффект разорвавшейся бомбы. Первые полосы пестрили обвинениями, вся страна обсуждала именитых фигурантов дела. По словам Драго Хедла, власть имущие надавили на полицию, чтобы расследование закрыли буквально на следующий день. Однако горькая слава того скандала жива и сегодня. Режиссер "Зломовчання" Далибор Матанич отметил, что когда один из хорватских политиков узнал, что начались съемки этого сериала по роману Хедла "Election Silence", то снял свою кандидатуру с выборов.

Очевидно, он узнал себя среди персонажей фильма, который напомнит людям, чем он занимался десять лет назад... — прокомментировал Драго.

Писатель Драго Хедл / Фото: пресс-служба

Главная героиня сериала – бизнес-леди из Киева, супруга хорватского предпринимателя Ольга. Однажды она узнаёт, что в Киеве пропала ее племянница-тинейджер. Главная героиня берётся за расследование дела и след приводит её в тихий хорватский город Осиек. Она встречает местного журналиста Стрибора и полицейского Владимира, которые занимаются похожими исчезновениями девушек-подростков. Вместе они обнаруживают, что за этими преступлениями стоит международный преступный конгломерат.

Кадр со съемочной площадки сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

"Зломовчання" — очень смелый проект. В нём был ряд сцен и фраз, которые просто недопустимы в телевизионном формате! Но возможны на онлайн-платформе, — отметила исполнительница главной роли Ксения Мишина.

Ксения Мишина на презентации сериала "Зломовчання" на ОМКФ-2021 / Фото: пресс-служба

Режиссер картины подчеркнул, что сексуальная эксплуатация людей годами происходит у всех на глазах, однако люди предпочитают это замалчивать. Отсюда и название сериала — "Зломовчання".

Существует реальная связь между преступлениями, которые мы показываем в сериале и отдельными представителями власти в Хорватии. Часть из них контролирует публичные дома, куда поставляют секс-рабынь из Украины. Но в сериале мы не называем конкретных имен. Ведь подобная проблема с торговлей людьми существует в разных странах, и мы хотим сделать наш сюжет универсальным, без привязки к какой-то одной конкретной стране, — сказал Далибор Матанич.

За свои предыдущие работы этот фильммейкер удостоился призов Каннского кинофестиваля и других престижных кинофорумов. А права на показ его сериала "Новости" приобрёл Netflix.

Ксения Мишина и Далибор Матанич на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Наше кино показывает одну из самых страшных проблем не только для Украины, но и для многих других стран. И в одиночку её не решить. Так что наш сериал поможет небезразличным людям объединиться и сделать эту статистику рабства гораздо менее пугающей, — сказал известный хорватский актер Горан Богдан, сыгравший в сериале журналиста Стрибора.

Горан Богдан / Фото: пресс-служба

Над созданием "Зломовчання" работают совместно кинокомпании Drugi Plan (Хорватия) и Star Media (Украина). Этот сериал станет первой отечественной лентой, снятой для ОТТ-платформы.

Смотрите видео прямо со съемочной площадки сериала "Зломовчання":

Режиссер-постановщик: Далибор Матанич

Автор сценария: Марьян Алчевский

В ролях: Ксения Мишина, Горан Богдан, Дарко Милас, Виктор Сарайкин, Андрей Исаенко, Сандра Лонкарик, Ирина Веренич-Островская, Петр Нинёвский.

https://www.527.org.ua – Национальная горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми и консультирования мигрантов

0 800 500 335 – Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации

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