"Зломовчання": секс, про який усі мовчать

Ксенія Мішина в серіалі "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Ним став шестисерійний серіал "Зломовчання", головні ролі в якому виконали українська зірка Ксенія Мішина і хорватський актор Горан Богдан, відомий за своїми ролями в голлівудських блокбастерах. Ексклюзивна прем'єра серіалу відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-платформі OLL.TV.

В основу сценарію лягло одне з найбільш резонансних розслідувань сексуального рабства. Події мали місце в кінці 2000-х в хорватському місті Осієк. Місцевий журналіст Драго Хедл викрив політиків, спортсменів і бізнесменів, які схиляли до інтиму неповнолітніх сиріт з дитбудинку. В якості оплати дівчатам давали пачку сигарет.

Серіал "Зломовчання" презентували на Одеському кінофестивалі / Фото: прес-служба

Публікація цих розслідувань справила ефект бомби, що розірвалася. Перші шпальти рясніли звинуваченнями, вся країна обговорювала іменитих фігурантів справи. За словами Драго Хедла, можновладці натиснули на поліцію, щоб розслідування закрили наступного ж дня. Однак гірка слава того скандалу жива і сьогодні. Режисер "Зломовчання" Далібор Матаніч зазначив, що коли один з хорватських політиків дізнався, що почалися зйомки цього серіалу за романом Хедла "Election Silence", зняв свою кандидатуру з виборів.

Очевидно, він впізнав себе серед персонажів фільму, який нагадає людям, чим він займався десять років тому... – прокоментував Драго.

Письменник Драго Хедл / Фото: пресслужба

Головна героїня серіалу – бізнес-леді з Києва, дружина хорватського підприємця Ольга. Одного разу вона дізнається, що в Києві зникала її племінниця-тінейджер. Головна героїня береться за розслідування справи і слід приводить її до тихого хорватського міста Осієк. Вона зустрічає місцевого журналіста Стрибора і поліцейського Володимира, які займаються схожими зникненнями дівчат-підлітків. Разом вони виявляють, що за цими злочинами стоїть міжнародний злочинний конгломерат.

Кадр зі знімального майданчика серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

"Зломовчання" – дуже сміливий проект. У ньому була низка сцен і фраз, які просто неприпустимі в телевізійному форматі! Але можливі на онлайн-платформі, – зазначила виконавиця головної ролі Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина на презентації серіалу "Зломовчання" на ОМКФ-2021 / Фото: пресслужба

Режисер картини підкреслив, що сексуальна експлуатація людей роками відбувається у всіх на очах, проте быльшість вважає за краще це замовчувати. Звідси і назва серіалу – "Зломовчання".

Існує реальний зв'язок між злочинами, які ми показуємо в серіалі і окремими представниками влади в Хорватії. Частина з них контролює публічні будинки, куди поставляють секс-рабинь з України. Але в серіалі ми не називаємо конкретних імен. Адже подібна проблема з торгівлею людьми існує в різних країнах, і ми хочемо зробити наш сюжет універсальним, без прив'язки до якоїсь однієї конкретної країни, – каже Далібор Матаніч.

За свої попередні роботи цей фільммейкер удостоївся призів Каннського кінофестивалю та інших престижних кінофорумів. А права на показ його серіалу "Новини" придбав Netflix.

Ксенія Мішина і Далібор Матаніч на зйомках "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Наше кіно показує одну з найстрашніших проблем не тільки для України, але і для багатьох інших країн. І поодинці її не вирішити. Таким чином наш серіал допоможе небайдужим людям об'єднатися і зробити цю статистику рабства набагато менш страшною, – сказав відомий хорватський актор Горан Богдан, який зіграв у серіалі журналіста Стрибора.

Горан Богдан / Фото: пресслужба

Над створенням "Зломовчання" працюють спільно кінокомпанії Drugi Plan (Хорватія) і Star Media (Україна). Цей серіал стане першою вітчизняною стрічкою, знятою для ОТТ-платформи.

Дивіться відео прямо зі знімального майданчика серіалу "Зломовчання":

Режисер-постановник: Далібор Матаніч

Автор сценарію: Мар'ян Алчевський

У ролях: Ксенія Мішина, Горан Богдан, Дарко Мілас, Віктор Сарайкін, Андрій Ісаєнко, Сандра Лонкарік, Ірина Веренич-Островська, Петро Ніньовський.

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0 800 500 335 – Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації.

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