"Знищуйте окупантів": Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк вступил в тероборону

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк присоединяются к рядам территориальной обороны / Фото: instagram.com/boomboxfamily
Третий день вторжения России. Бои за Киев и другие города Украины продолжаются самозабвенно и беспрерывно. То, что делает наша армия – не снилось ни одному блокбастеру! Простые граждане берут автоматы в руки и выходят на улицу защищать свою страну. Также взял оружие в руки и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.
Певец присоединяется к рядам территориальной обороны и призвал украинцев делать то же самое:
Когда больше не нужно отвечать на вопросы о творческих планах на будущее.
– подписал фото Андрей Хлывнюк.
Музыкант уже получил оружие и призвал:
Вступайте в ряды территориальной обороны и уничтожайте оккупантов.
Хочется вспомнить слова из острой политической песни Андрея "Сталеві квіти":
Посеред стихлої ночі транслюють солодкі сни нам,
А ми дивитись не хтіли, як квіти сталеві ростуть із глини
Ми сподівались від бруду вимитись, за руки взятись і вийти
Вибач, я більше не буду з бруду ростити сталеві квіти!
Все буде Україна!
Напомним, как отличить украинскую технику от российской – это важно!
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