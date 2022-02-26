"Знищуйте окупантів": Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк вступил в тероборону

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк присоединяются к рядам территориальной обороны / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Третий день вторжения России. Бои за Киев и другие города Украины продолжаются самозабвенно и беспрерывно. То, что делает наша армия – не снилось ни одному блокбастеру! Простые граждане берут автоматы в руки и выходят на улицу защищать свою страну. Также взял оружие в руки и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Певец присоединяется к рядам территориальной обороны и призвал украинцев делать то же самое:

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Певец и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк присоединяются к рядам территориальной обороны. / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Когда больше не нужно отвечать на вопросы о творческих планах на будущее.

– подписал фото Андрей Хлывнюк.

Музыкант уже получил оружие и призвал:

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Певец и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк присоединяются к рядам территориальной обороны. / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Вступайте в ряды территориальной обороны и уничтожайте оккупантов.

Хочется вспомнить слова из острой политической песни Андрея "Сталеві квіти":

Посеред стихлої ночі транслюють солодкі сни нам,

А ми дивитись не хтіли, як квіти сталеві ростуть із глини

Ми сподівались від бруду вимитись, за руки взятись і вийти

Вибач, я більше не буду з бруду ростити сталеві квіти!

Все буде Україна!

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Напомним, как отличить украинскую технику от российской – это важно!

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