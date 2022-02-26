"Знищуйте окупантів": лідер гурти "Бумбокс" Андрій Хливнюк вступив до тероборони

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хлівнюк приєднуються до лав територіальної оборони / Фото: instagram.com/boomboxfamily
Третій день вторгнення Росії. Бої за Київ та інші міста України продовжуються самозабутньо та безперервно. Те, що робить наша армія – не снилося жодному блокбастеру! Прості громадяни беруть автомати в руки та виходять на вулицю захищати свою країну. Також взяв зброю до рук і фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.
Співак приєднується до лав територіальної оборони та закликав українців робити те саме:
Коли більше не потрібно відповідати на питання щодо творчих планів на майбутнє,
– підписав фото Андрій Хливнюк.
Музикант уже отримав зброю та закликав:
Вступайте до лав територіальної оборони та знищуйте окупантів.
Хочеться згадати слова з гострої політичної пісні Андрія "Сталеві квіти":
Посередині стихлої ночі транслюють солодкі сні нам,
А ми дивуватися не хтіли, як квіти сталеві рости із глини
Ми сподівалися від бруду вимитись, за руки взятись і вийти
Вибач, я більше не буду з бруду ростити сталеві квіти!
Все буде Україна!
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