Знойный любовник, мужчина мечты и ошибка молодости: самые обсуждаемые романы Николь Кидман (фото)

20 июня Николь Кидман исполнилось 55 лет. / Фото: Getty Images

Сложно поверить, но у Николь Кидман долгое время не складывались отношения с мужчинами. Хоть в сети очаровательной актрисы попадали десятки самых известных красавчиков! Но лишь в 2005 году она нашла наконец-то "мужчину своей мечты".

Николь Кидман в свои 55 продолжает покорять мужские сердца, но сама звезда уже давно верна своему любимому Киту Урбану. В честь дня рождения актрисы "Сегодня" вспоминают тех, кому удалось привлечь внимание звезды "Мулен Руж!" (хоть и ненадолго).

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Маркус Грэхем

Юная Николь и Маркус Грэхем

Австралийского актера считают первым серьезным увлечением Кидман. Они закрутили роман в 80-х и рос он очень быстро. Актриса даже собиралась пойти с Маркусом под венец. Но впоследствии Николь между любовью и карьерой выбрала второе.

Том Круз

Кидман и Круз / Фото: Getty Images

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Об этой парочке вы, наверное, слышали не один раз. Круз и Кидман познакомились в конце 80-х во время съемок фильма "Дни грома". Тогда Том еще был женат на актрисе Мими Роджерс. Однако ради любви с Николь он развелся. Вспыхнувшей между кинозвездами страсти не мешал даже рост, над которым постоянно шутили журналисты и друзья пары – Николь была выше своего любимого почти на целую голову:)

В 1990 году Николь Кидман и Том Круз поженились. Они все никак не могли завести детей (хотя очень этого хотели), поэтому супруги усыновили девочку Изабеллу и мальчика Коннора. Вскоре в браке пары возник кризис, который они так и не смогли преодолеть. Через 10 лет супружеской жизни Николь и Том развелись. Этот союз считался одним из самых крепких в Голливуде, и никто не ожидал такого поворота!

Рассел Кроу

Кидман и Рассел Кроу / Фото: instagram.com/kidmanfan

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После развода с Томом Крузом Николь Кидман часто видели в компании звезды "Гладиатора". Конечно же, сразу пошли слухи об их романе. Но отношений между ними никогда никаких не было. Но у них получилась крепкая дружба.

Да, именно Рассел Кроу стал тем, благодаря кому Николь Кидман смогла справиться с последствиями разрыва с первым мужем. А еще друг актрисы пророчил ей новую любовь и беременность, что через несколько лет и случилось. Ну не друг, а золото:)

Ленни Кравиц

Кинозвезда и Ленни Кравиц / Фото: instagram.com/kidmanfan

Музыкант и актриса настолько разные, что непонятно, как оказались вместе:) Вероятно, Николь просто нашла в Ленни утешение (эмоциональное и сексуальное) после Круза.

Они познакомились на дне рождения общего друга. Не долго думая, парочка стала жить вместе. А вскоре Ленни сделал предложение Николь, но дело до свадьбы не дошло. Ведь актриса уже мечтала о семье, а Кравиц выступал за открытие отношения. Музыкант часто изменял любимой. Из-за этого Николь ушла от музыканта. Интересно, что после разрыва певец посвятил ей песню Lady.

Стив Бинг

Стив Бинг

Это была быстротечная любовь. Николь встречалась с кинопродюсером с 2004 по 2005 год. Причина разрыва та же – Николь хотела создать семью, а ее избранник оказался не готов.

Кит Урбан

Николь и Кит Урбан / Фото: instagram.com/kidmanfan

Именно кантри-музыкант стал главным мужчиной жизни Николь Кидман! Супруги вместе уже больше 10 лет.

Кстати, актриса первая сделал шаг к Киту. Они познакомились на ужине в честь известных австралийцев в 2005 году, где кинозвезда дала свой номер музыканту.

Пара поженилась в 2006 году в Сиднее. Через два года у них родилась дочь Сандей Роуз. В 2010-м у супругов родилась вторая дочь – Фейт Маргарет (девочка родила суррогатная мама, но при этом она является биологической дочерью Кидман и Урбана).

Актриса с мужем и детьми

Также ходило множество слухов об интрижке Николь Кидман с Джимом Керри, Джудом Лоу и даже Робби Уильямсом. Однако слухи так и остались просто слухами:)

Вечная дружба с Наоми Уоттс

Мы не можем обойти тот факт, что мужчины в жизни Николь Кидман менялись как перчатки, а вот лучшая подруга всегда осталась одна и та же на протяжении почти 40 лет!

Николь и Наоми – самые лучшие подружки. / Фото: Getty Images

Актрисы стали дружить еще до того, как о них узнал весь мир! Они вместе ходили в школу, а затем на кастинги и даже часто вместе снимались в кино. Хотя Николь и Наоми как ни крути конкурентки, но их дружба никогда не имела соревновательного характера.

Итак, что сама Николь Кидман, что ее личная жизнь – яркая и потрясающая. Хотя и фанаты скучают по тем временам, когда звезда была с Томом Крузом, но, самое главное – она нашла свою искреннюю любовь и стала по-настоящему счастлива.

Напомним, на днях сэр Пол Маккартни отметил свое 80-летие. По случаю юбилея, мы вспоминали о потрясающих историях любви легенды.