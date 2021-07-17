Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил фильм "Титан"

Сегодня вечером состоялась торжественная церемония закрытия Каннского кинофестиваля. Жюри обнародовало имена победителей и уже известно, кому достался главный приз

Джулия Дюкорно получила Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Золотую пальмовую ветвь 74-го Каннского кинофестиваля получила французский кинорежиссер и сценарист Джулия Дюкорно за фильм "Титан". Всего в основной конкурсной программе было представлено 24 фильма. Таким образом, 37-летняя Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, получившая его высшую награду за свой фильм.

Что известно о фильме?

Это психологический триллер, после просмотра которого на показе в Каннах нескольким десяткам зрителей стало плохо. Сюжет картины держался в секрете до премьеры.

Фильм начинается с автокатастрофы, жертвой которой становится главная героиня картины Алексия. Она выживает только благодаря титановой пластинке, которой ей вживляют в голову. Каннские критики нашли сходство между персонажем Алексии и героиней "Основного инстинкта", убивавшей своих партнеров.

Отметим, что Джулия Дюкорно была очень взволнована при получении награды из рук Шэрон Стоун. Со сцены с пальмовой ветвью в руках поблагодарила жюри фестиваля за высокую оценку.

Джулия Дюкорно в Каннах-2021 / Фото: Getty Images

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Имена всех победителей 74-го Каннского кинофестиваляузнайте здесь.

Напомним, что в этом году на Каннском кинофестивале были представлены два украинских фильма. В конкурсной программе "Неделя критики" – художественный фильм режиссера и сценариста Эли Граппе – "Ольга" получил приз за лучший сценарий. В программе "Специальные показы" принимал участие украинский фильм "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы.

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