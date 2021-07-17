Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю отримав фільм-хоррор "Титан"

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Золоту пальмову гілку 74-го Каннського кінофестивалю отримала французька кінорежисерка і сценаристка Джулія Дюкорно за фільм "Титан". Всього в основній конкурсній програмі було представлено 24 фільми. Таким чином, 37-річна Дюкорно стала другою жінкою в історії фестивалю, що отримала його найвищу нагороду за свою кінокартину.
Що відомо про фільм "Титан"
Це психологічний трилер, після перегляду якого, подейкують, кільком десяткам глядачів на показі в Каннах стало погано. Сюжет картини тримався в секреті до прем'єри. Перемогу хоррору пророкували тільки найсміливіші критики.
Фільм починається з автокатастрофи, жертвою якої стає головна героїня картини Алексія. Вона виживає тільки завдяки титановій пластині, яку їй вживляють в череп. Пізніше глядач бачить вже дорослу дівчину, яка так і не подолала дитячі комплекси. І тепер вони трансформувалися в манію – героїня вбиває всіх, хто шукає кохання і сексу з нею. Крім того, героїня пізніше змінює стать. До слова, каннські критики знайшли схожість між персонажем Алексії і героїнею "Основного інстинкту", що вбивали своїх партнерів. І точно здивували вибором володаря Золотої пальмової гілки.
Хто така Джулія Дюкорно
Джулія Дюкорно заявила про себе ще в 2016 році сексуально-канібальським фільмом жахів "Сире", який журналісти IndieWire назвали "Девідом Кроненбергом для підлітків-феміністок". Вони зазначили, що в провокаційній кінострічці режисерка зіставляє табу, яке накладається на жіночу сексуальність, з критикою ненаситного підлітка.
Сьогодні ж режисерка отримала головний приз фестивалю за не менш скандальну кінороботу. Джулія була дуже схвильована отримуючи нагороду з рук Шерон Стоун. Зі сцени висловила подяку всій знімальній групі фільма-переможця, а також подякувала журі фестивалю за високу оцінку.
Джулія Дюкорно у Каннах-2021 / Фото: Getty Images
Імена всіх переможців 74-го Каннського кінофестивалю дізнайтеся тут.
Нагадаємо, що цьогоріч на Канському кінофестивалі було представлено два українські фільми. У конкурсній програмі "Тиждень критики" – художній фільм режисера і сценариста Елі Граппе – "Ольга" отримав приз за кращий сценарій. У програмі "Спеціальні покази" брав участь український фільм "Бабин Яр. Контекст" режисера Сергія Лозниці.
74-й Каннський кінофестиваль проходив з 6 по 17 липня.
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