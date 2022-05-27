Звезда Бриджертонов попала в больницу из-за проблем с психическим здоровьем

Руба Баркер из "Бриджертонов" рассказала о проблемах с психическим здоровьем

Руби Баркер опубликовала видео на своей странице в Instagram, в котором призналась, что боролась с психологическими проблемами еще с момента выхода "Бриджертонов" в 2020 году.

Мне лучше, но я очень плохо себя чувствовала в течение очень долгого времени, — говорит актриса в видео, – Я просто хочу быть честной со всеми — я боролась. Сейчас я в больнице, меня скоро выпишут, и я надеюсь, что смогу продолжить нормально жить.

Руби Баркер сыграла Марину Томпсон в сериале "Бриджертоны" / Фото: instagram.com/rubybarker

Реклама

Баркер объяснила, что после выписки она сделает перерыв, прежде чем возобновить работу. Она также отметила, что была "слишком строга" по отношению к самой себе и посоветовала подписчикам никогда не повторять ее ошибку.

Перестаньте быть такими строгими к себе. Нужно просто сделать перерыв и сказать: "Я не могу сделать это прямо сейчас, мне нужна поддержка".

Также Руби намекнула, что психологические проблемы были не только у нее, но и у кого-то из ее родных. Актриса назвала свою болезнь "травмой нескольких поколений". Баркер призналась, что ранее не обращала внимание на свои проблемы, хоть и чувствовала "Раздраженность, гнев и апатию".

Реклама

Отметим, что сериал "Бриджертоны" был продлен на третий и четвертый сезоны. Появится ли в них Руби – пока неизвестно. Ранее мы публиковали 7 советов, которые помогут сохранить ментальное здоровье.