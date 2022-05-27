Зірка Бріджертонів потрапила до лікарні через проблеми із психічним здоров'ям

Руба Баркер із "Бріджертонів" розповіла про проблеми із психічним здоров'ям

Рубі Баркер опублікувала відео на своїй сторінці Instagram, в якому зізналася, що боролася із психологічними проблемами ще з моменту виходу "Бріджертонів" у 2020 році.

Мені краще, але я дуже погано почувалася протягом дуже довгого часу, – каже акторка у відео, – Я просто хочу бути чесною з усіма – я боролася. Зараз я в лікарні, мене скоро випишуть, і сподіваюся, що зможу продовжити нормально жити.

Рубі Баркер зіграла Марину Томпсон у серіалі "Бриджертони" / Фото: instagram.com/rubybarker

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Баркер пояснила, що після виписки вона зробить перерву перед тим, як відновити роботу. Вона також зазначила, що була "надто сувора" до самої себе і порадила підписникам ніколи не повторювати її помилку.

Перестаньте бути такими суворими до себе. Потрібно просто зробити перерву та сказати: "Я не можу зробити це просто зараз, мені потрібна підтримка".

Також Рубі натякнула, що психологічні проблеми були не лише у неї, а й в когось із її рідних. Актриса назвала свою хворобу "травмою кількох поколінь". Баркер зізналася, що раніше не звертала увагу на свої проблеми, хоч і відчувала "роздратованість, гнів та апатію".

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Зазначимо, що серіал "Бріджертони" був продовжений на третій та четвертий сезони. Чи з'явиться в них Рубі – поки що невідомо. Раніше ми публікували 7 порад, що допоможуть зберегти ментальне здоров'я.