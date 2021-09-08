Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз вышла замуж: смотрим свадебные фото

Лили Коллинз вышла замуж за Чарли Макдауэлла / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Лили Коллинз вышла замуж за своего возлюбленного, 28-летнего американского режиссера Чарли Макдауэлла. Пара поженилась 4 сентября в Колорадо, но фото со свадьбы актриса разместила в соцсети только сейчас. Про их помолвку стало известно осенью прошлого года.

Я никогда не хотела быть чьей-либо больше, нежели твоей. И теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали друг для друга всем. Я безумно тебя люблю, – трогательно подписала снимок Лили.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Судья по всему, пара не стала устраивать пышную свадьбу, а отметили важное событие в кругу родных и самых близких друзей. К слову, на торжество Лили надела платье от Ralph Lauren.

Никогда не была счастливее. То, что начиналось как сказка, теперь стало моей реальностью навсегда. Я никогда не смогу описать, насколько нереальными были эти прошедшие выходные, но с магии начинать весьма неплохо, – поделилась Коллинз.

Лили Коллинз вышла замуж за Чарли Макдауэлла / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Что известно об отношениях Лили и Чарли:

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл стали встречаться в 2019 году.

Осенью прошлого года они объявили о помолвке.

Чарли – американский режиссер, сын известного британского актера Малкольма Макдауэлла .

. До Лили у Чарли был роман со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк и аткрисой Руни Марой. Лили Коллинз состояла в отношениях с актером Джейми Кэмпбеллом Бауэром, ей также приписывали роман с Заком Эфроном.

Ранее мы сообщали, что сериал "Эмили в Париже" продлили на второй сезон.

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