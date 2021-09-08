Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вийшла заміж: дивимося весільні фото

Лілі Коллінз вийшла заміж за Чарлі Макдавелла / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Лілі Коллінз вийшла заміж за свого коханого, 28-річного американського режисера Чарлі Макдавелла. Пара одружилася 4 вересня в Колорадо, але фото з весілля актриса розмістила в соцмережі тільки зараз. Про їхні заручини стало відомо восени минулого року.

Я ніколи не хотіла бути будь-чиєї більше, ніж твоєї. І тепер я твоя дружина. 4 вересня 2021 роки ми офіційно стали друг для одного всім. Я шалено тебе люблю, – зворушливо підписала знімок Лілі.

Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелл / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Суддя з усього, кілька не стала влаштовувати пишне весілля, а відзначили важливу подію в колі рідних і найближчих друзів. До слова, на торежство Лілі одягла сукню від Ralph Lauren.

Ніколи не була щасливішою. Те, що починалося як казка, тепер стало моєю реальністю назавжди. Я ніколи не зможу описати, наскільки нереальними були ці минулі вихідні, але з магії починати досить непогано, – поділилася Коллінз.

Лілі Коллінз вийшла заміж за Чарлі Макдавелла / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Що відомо про відносини Лілі і Чарлі:

Лілі Коллінз і Чарлі Макдауелл почали зустрічатися в 2019 році .

. Восени минулого року вони оголосили про заручини.

Чарлі – американський режисер, син відомого британського актора Малкольма Макдауелла .

. До Лілі у Чарлі був роман із зіркою "Ігри престолів" Емілією Кларк і аткриса Руні Марою. Лілі Коллінз полягала в стосунках з актором Джеймі Кемпбеллом Бауером, їй також приписували роман з Заком Ефроном.

Раніше ми повідомляли, що серіал "Емілі в Парижі" продовжили на другий сезон.

Дивіться відео про зіркові весільні букети: