Джинни Уизли "Гарри Поттера" вышла замуж: фото

Бонни Райт вышла замуж / Фото: Getty Images, Instagram

31-летняя Бонни Райт обрадовала своих поклонников новостью – она вышла замуж. Об этом звезда "Гарри Поттера" сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Бонни Райт вышла замуж / Фото: Instagram

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Избранником Бонни стал молодой человек по имени Эндрю. Об отношениях пары известно давно, ведь актриса периодически делится снимками с возлюбленным в соцсетях.

Райт не очень любит афишировать подробности своей личной жизни, поэтом никаких подробностей торжестве она не раскрывала.

Свадьба Бонни Райт прошла в Британии / Фото: Instagram

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Известно, что свадьба прошла в Британии. Молодожены решили организовать скромную и стильную церемонию, на нее были пригашены только близкие и друзья пары.

Бонни Райт с мужем / Фото: Instagram

На своей странице в соцсетях Бонни опубликовала видео с обручальными кольцами и написала небольшое послание мужу.

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Для 31-летней актрисы брак стал первым. Ранее едва не обручилась с актером Джейми Кэмпбеллом Бауэром, с которым познакомилась на площадке "Гарри Поттера". Спустя два года отношений Бонни и Джейми расстались.

Напомним, что недавно о своем разводе сообщила самая известная пара украинского шоу-бизнеса Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

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