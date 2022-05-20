Звезда "МастерШефа" Лиза Глинская вышла замуж спустя почти год после помолвки (фото)

Лиза Глинская вышла замуж во второй раз / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

На своей странице в Instagram Лиза, которая обручилась в июне 2021 года, опубликовала фото в голубом платье-вышиванке и венке цветов украинского флага.

Вопреки всему. Люблю @bolshakov3764, – подписала публикацию Глинская.

Лиза Глинская вышла замуж во второй раз / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

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В комментариях к публикации Лизу поздравили ее близкие и подписчики.

Мужа Лизы Глинской зовут Максим Большаков / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Мужа Лизы зовут Максим Большаков. Мужчина родом из Запорожья. Известно, что у него есть сын от первого брака. К слову, когда Лизе было 25 лет, она впервые готовилась стать матерью. Однако случилась трагедия – из-за врачебной ошибки ребенок родился мертвым. После этого Глинская развелась с мужем.

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Именно кулинария помогла Лизе пережить этот ужасный период. В 2012 году девушка победила в шоу "МастерШеф-2". В том же году прошла курс в известной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Позже Лиза выпустила несколько кулинарных книг и стала судьей шоу "МастерШеф-9" и "МастерШеф. Профессионалы".

Напомним, сестра Ким Кардашьян вышла замуж за музыканта, выжившего в авиакатастрофе.