Звезда "МастерШефа" Лиза Глинская вышла замуж спустя почти год после помолвки (фото)

Лиза Глинская вышла замуж во второй раз / Фото: instagram.com/lizaglinskaya
На своей странице в Instagram Лиза, которая обручилась в июне 2021 года, опубликовала фото в голубом платье-вышиванке и венке цветов украинского флага.
Вопреки всему. Люблю @bolshakov3764, – подписала публикацию Глинская.
В комментариях к публикации Лизу поздравили ее близкие и подписчики.
Мужа Лизы зовут Максим Большаков. Мужчина родом из Запорожья. Известно, что у него есть сын от первого брака. К слову, когда Лизе было 25 лет, она впервые готовилась стать матерью. Однако случилась трагедия – из-за врачебной ошибки ребенок родился мертвым. После этого Глинская развелась с мужем.
Именно кулинария помогла Лизе пережить этот ужасный период. В 2012 году девушка победила в шоу "МастерШеф-2". В том же году прошла курс в известной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu.
Позже Лиза выпустила несколько кулинарных книг и стала судьей шоу "МастерШеф-9" и "МастерШеф. Профессионалы".
Напомним, сестра Ким Кардашьян вышла замуж за музыканта, выжившего в авиакатастрофе.